Participó de la serie de Ricardo Fort y ahora la destroza: "Un cachivache"

Una figura de la serie El comandante Fort apuntó durísima contra la producción, se arrepintió de haber sido parte y dejó explosivas declaraciones.

Una figura que participó de la serie El comandante Fort se mostró arrepentida de haber sido parte de la producción y destrozó al proyecto que llevó adelante la familia de Ricardo Fort. "Un cachivache", calificó de forma inesperada esta celebridad al homenaje que hicieron sobre el mediático millonario.

La serie sobre la vida de Ricardo Fort estuvo envuelta en polémica desde el comienzo, tal como ocurrió prácticamente con cada aspecto de la vida del chocolatero. Así como algunos aceptaron rápidamente ser parte de la producción, hubo otras personalidades que prefirieron no sumarse, pese a que eso les acarreó un fuerte enojo por parte de Felipe y Martita Fort, los hijos del fallecido mediático. Tal fue el caso de Virginia Gallardo, que se negó a participar de la serie.

Entre los que se sumaron a la producción de Star+ estuvo Marina Calabró, que no solo conoció a Fort como periodista de espectáculos sino que también trabajó a su lado y compartió la intimidad de su hogar y su familia. Pero lejos de mostrarse contenta con El comandante Fort, Calabró destrozó a la serie, a la que calificó de "cachivache".

Qué dijo Marina Calabró sobre la serie de Ricardo Fort

En diálogo con el cronista de A la tarde (América TV), Marina Calabró disparó: "Yo creo que el manejo de producción fue absolutamente desprolijo. Me convocaron hace poco para hacer una especie de alfombra roja, desfilando como en una premiere y en donde tenía que opinar qué pensaría Ricardo". "Yo salí de ahí y llamé a Graciela Alfano, que también estaba, le dije que fue un cachivache. A mí me vendieron gato por liebre, a no ser que a mí me hayan agarrado muy distraída y no haya entendido nada... si sabía que era así, no lo hacía", agregó picante la periodista de espectáculos.

En ese sentido, aseguró que le hicieron perder el tiempo de "una manera tremenda": "Si esta era la idea inicial del productor, está bárbaro pero me lo hubieran dicho y me ahorraba las tres horas de charla telefónica". "Yo lo conocí realmente. Más allá de los mediático, de haber trabajado con él, íbamos a tomar el té a la casa, charlábamos mucho. Fue un vínculo real", concluyó Calabró su filoso descargo.

De qué trata El comandante Fort

Rodada en distintas locaciones de Buenos Aires y Miami, la serie reconstruye la vida de Ricardo Fort mediante imágenes inéditas y de archivo junto a entrevistas y testimonios exclusivos de familiares y amigos cercanos del protagonista, como sus hijos, Marta y Felipe; su hermano Eduardo y su pareja más conocida, Gustavo Martínez; nombres con los que la producción buscó alejar el relato del sensacionalismo para ahondar sobre sus vínculos reales. En la década del 2000, Fort alcanzó su gran y deseada notoriedad mediática a través de su excéntrico estilo de vida y una actitud irreverente que lo transformaron en una celebridad y un pionero en su estilo dentro de la industria del entretenimiento y en prácticamente uno de los primeros influencers de la región.

A partir de esa premisa, a lo largo de los cuatro capítulos de la producción de Star+, la serie también plantea la inquietud sobre cómo su figura sigue teniendo tanta relevancia en el imaginario social argentino a nueve años de su muerte, y qué fue lo que lo convirtió en un mito para miles de fans que lo celebran hasta el día de hoy. Creada por Patricio Álvarez Casado, la tira cuenta con guiones realizados por Tamara Tenenbaum, Juan José Becerra, Nicolás Miguelez, Tomás Balmaceda como asesor de género y Eddie Fitte en el rol de investigador periodístico.