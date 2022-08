Polémico reencuentro entre Virginia Gallardo y Martita Fort: "No vamos a ser amigas"

La panelista de habló a fondo de su actual relación con la hija de Ricardo Fort y aseguró que ve muy difícil la posibilidad de tener una amistad.

Virginia Gallardo y Martita Fort volvieron a encontrarse cara a cara tras las polémicas. La expareja de Ricardo Fort y la heredera del empresario chocolatero rompieron su vínculo tras el escándalo por la serie biográfica del mediático, sin embargo, su distanciamiento surgió algunos años antes, luego de la separación. Sin embargo, Gallardo confesó que volvió a verse con Marita y la situación no fue como esperaba.

Luego de que Martita admitiera que le parecía mal que Gallardo no quisiera formar parte de la serie, el vínculo entre ambas parecía completamente disuelto. Sin embargo, salió a la luz que hace unas semanas atrás volvieron a encontrarse en el teatro, precisamente en la obra que Virginia protagoniza con José María Muscari y a la que la hija de Ricardo Fort fue a ver.

En diálogo con Catalina Dlugi para el ciclo radial Agarrate Catalina, Virginia Gallarado contó los detalles del encuentro. "Ocurrió algo raro hace un tiempito atrás. Martita y su equipo fueron a ver la obra y obviamente los vi. Me acerqué porque en un momento interactúo con el público y tuve la mejor predisposición de Martita, pero no tuvimos un ida y vuelta", reveló la expanelista de Polémica en el Bar.

"No sé si vamos a ser amigas. Ella va a crecer y cuando ponga todo en la balanza, tal vez sepa diferenciar las cosas y el enojo de ellos por no querer formar parte de una serie", enfatizó Gallardo. Luego reflexionó: "Podría haber reaccionado mal cuando me acerqué y la verdad es que no lo hizo. Yo siempre estaré acá para escuchar".

Las fotos de Martita Fort después de operarse el rostro: "Me inyectaron"

Martita Fort, la hija de Ricardo Fort, publicó fotos y videos del cambio de look que se hizo en su rostro: se realizó un procedimiento estético muy popular hoy en día entre las celebridades. La influencer de 18 años destacó que no fue una cirugía tradicional, a pesar de que se trata de una remodelación hecha por un cirujano.

A diferencia de las típicas operaciones de nariz conocidas históricamente, en las que un cirujano rompe el hueso de la nariz para modificar su estructura, Martita optó por otro método: una rimodelación, un tratamiento que se hace para armonizar y darle más equilibrio a la nariz.

Se trata de un método a través del cual el cirujano inyecta sustancias reabsorbibles para moldear la nariz de la manera deseada. En el caso de Martita, la sustancia que le inyectaron fue ácido hialurónico, muy utilizada en procedimientos estéticos en la actualidad.

"Hace unas semanas me hice una rinomodelación donde me inyectaron ácido hialurónico, un tratamiento temporal y sin post reposo", explicó la hija de Ricardo Fort en sus historias de Instagram junto a dos fotos de su rostro en primer plano, una de frente y otra de perfil tres cuartos.