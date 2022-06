Participante de Los 8 Escalones renunció al millón y Guido Kaczka reaccionó: "No puedo"

Una participante de Los 8 Escalones tomó la drástica decisión de renunciar al millón de pesos y Guido Kaczka tuvo una sorpresiva reacción en El Trece.

Una participante de Los 8 Escalones causó sorpresa en la edición que tuvo lugar el pasado viernes 17 de junio por la pantalla de El Trece. Una mujer que ganó el premio tomó la drástica decisión de no volver a formar parte del programa por un curioso motivo y Guido Kaczka reaccionó de manera contundente.

Brenda, que antes de comenzar la competencia había revelado que tenía varias deudas que pagar, se ganó el millón de pesos en la final ante Natasha. Tras la lluvia de papelitos y la alegría por haberse consagrado, la concursante celebró a pura emoción. El conductor del programa intervino y manifestó: "Es bióloga y le encanta su trabajo, pero comentaba que no llega con el salario y el millón sería para pagar deudas, la tarjeta de crédito... es la ganadora".

Luego, la mujer tomó la palabra y expresó: "Increíble... me había anotado muchísimas veces. Me llamaron y no podía por el trabajo". Y Guido Kaczka acotó: "Ah, ¿te habían convocado y no podías? En qué lugar trabajás". "En Microcentro y en casa, trabajo en un sistema híbrido", respondió Brenda.

Finalmente, Kaczka le hizo la consulta que le hace a todos los participantes: "Escuchame, Brenda. Tenés tu millón y no te lo saca nadie. El lunes, en este mismo horario, hay otra edición. ¿Venís por otra edición?". Sin embargo, la concursante lo sorprendió: "El lunes no voy a poder faltar al trabajo porque es en este mismo horario".

El presentador de Los 8 Escalones quedó conmocionado y le sugirió: "Decí que estás enferma". De todas formas, la mujer le remarcó: "No, no, no..., lamentablemente tengo que cuidar mi trabajo. Me quedo feliz con mi millón y le cedo el lugar a otra persona". Por lo tanto, Natasha -concursante que perdió la final- tendrá la posibilidad de tener su revancha en el ciclo televisivo.

El conflicto que tienen Guido Kackza y El Trece en Los 8 Escalones

En Socios del Espectáculo, programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Luli Fernández filtró que Nicole Neumann genera mucho malestar en Los 8 Escalones y que hay una fuerte interna en el programa que comanda Kaczka.

"Pidió un aumento de sueldo, se lo dieron, y se fue de viaje" sin previo aviso, precisó la panelista del ciclo de chimentos y farándula. En tanto, dejó en claro que entre los miembros del programa "no se bancan más esta situación en la que pide todo el tiempo y se raja".

Nicole, que estuvo de viaje por Europa, llegó en las últimas horas a la Argentina y desmintió los rumores que circularon en Socios del Espectáculo: "Sí, vuelvo a grabar hoy mismo. Son siempre los mismos rumores. Estos son viajes que están estipulados con muchísimo tiempo y arreglados". En tanto, reconoció que le aumentaron el sueldo, tal y como trascendió: "Sí, estaba pautado como hace un mes y medio".

Por su parte, Luli Fernández sostuvo: "Se enteran un poco de sopetón a través del llamado del representante de Nicole y eso es lo que los enfurece y no que ella viaje sino que viaje sin aviso. Así me lo cuentan". Y agregó: "A mí me es indiferente si viaja o no viaja. No estaba programado según lo que tiene agendado la producción".