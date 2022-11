Participante abandona Gran Hermano y conmociona a Telefe: "Lo decidí"

Un participante de Gran Hermano sorprendió a toda la casa y confirmó que se va del programa. La noticia dejó en shock a la producción de Telefe.

En Gran Hermano se viven momentos de absoluta tensión. En las últimas horas, y a poco tiempo de una nueva gala de eliminación, un participante del programa confirmó que se va de la casa y generó un gran revuelo en el programa de Telefe, donde la producción quedó completamente shockeada por la decisión.

Se trata de Walter "Alfa" Santiago, uno de los concursantes preferidos de gran parte del público en el reality. Todo comenzó cuando Romina se acercó al patio de la casa para avisarle que la cena estaba lista. "Voy a ir así", le avisó el hombre de 60 años, con mala cara. Y ella le preguntó: "¿Vas a ir así? Bueno...".

Sin embargo, y de manera inesperada, Alfa le comentó: "Me quiero ir, lo decidí". "¿Por qué?", indagó Romina. "Porque no soporto la imbecibilidad de algunos. No soporto...". Y luego se refirió a la discusión que tuvo por la comida con otra participante en GH: "Ya es la segunda vez que esta piba me jode con la comida. Si ella es una gorda inmunda que lo único que piensa es en la comida, problema de ella. Es la segunda vez...".

Lo curioso de la situación es que Telefe cortó la conversación entre Alfa y Romina justo después de que el participante confirmara que se quiere ir de Gran Hermano. Seguramente, la producción pondrá la charla completa en la próxima gala de eliminación, que tendrá lugar este domingo desde las 22.15 horas.

Walter "Alfa" Santiago anunció que se va de Gran Hermano.

Alfa sufrió un accidente y debió ser intervenido de urgencia en Gran Hermano

Alfa de Gran Hermano sufrió un accidente por el que debió ser intervenido de urgencia. El participante, quien ganó muchos adeptos fuera de la casa y mediante las redes sociales, alertó a los fanáticos del reality emitido por Telefe aunque luego llevó tranquilidad.

Quien confirmó el percance fue el propio Alfa, que fue consultado por Santiago del Moro el pasado jueves: “¿Alfa cómo te va con la prueba semanal?”. En ese momento, el participante hizo público su accidente y dio detalles: “Bien, la verdad que tengo que agradecer a la producción. Estaba frío, salí corriendo y tuve como una luxación, una distención en el músculo, en los gemelos, en la pierna izquierda".

“Pero en menos de cinco minutos tuve una atención médica inmediata, me inyectaron, así que estoy nuevo y sigo jugando”, aseguró Alfa, quien no sufrió graves consecuencias y pudo continuar con sus actividades normales dentro de la casa de Gran Hermano.