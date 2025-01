Papelón: un famoso conductor y un panelista terminaron a las piñas y hay tensión en la televisión

La pelea desató todo tipo de reacciones en el ambiente de la televisión.

La televisión tiene a un sinfín de figuras que trabajan en los distintos canales y trascendieron con sus trabajos de conductor, panenelista, productor o movilero, entre otros. En esta oportunidad, un famoso conductor y un panelista protagonizaron una tensa situación en los pasillos posterior al final del programa y se agarraron a las piñas.

El periodista de espectáculos Ángel De Brito fue quien reveló detalles de esta situación en LAM, ​​​​​​programa que se emite por América TV. Los protagonistas de esta situación violenta fueron el conductor Diego Suárez y el abogado Rodolfo Baqué, ambos pertenecientes al ciclo Ispa por Net TV. "No fue una pavada, tengo una pierna lastimada, no es por la pelea, pero yo sigo nervioso", le dijo Suárez a De Brito, quien se comunicó para aclarar lo sucedido.

"Lo que acá pasa es que si una persona no entiende que tengo que ir a un corte y tiene que dejar de hablar, me genera una situación al punto de que tenga que agarrarme a las trompadas cuando había 20 o 25 personas en el estudio", agregó. En última instancia, el conductor dejó en claro que a pesar del episodio, terminó todo en buenos términos entre ambos: "Fueron dos empujones entre dos personas que se tienen afecto, no entre dos desconocidos. Te estoy hablando de que compartimos mesa por lo menos tres veces en la última semana".

Marcela Tauro le dio la peor noticia a América TV: "Después de consultar con los médicos"

No hay dudas de que Intrusos, el histórico programa de América TV, sigue siendo uno de los pilares de la televisión argentina. Ahora bajo la conducción de Marcela Tauro, el ciclo continúa ofreciendo primicias exclusivas y todas las novedades del mundo del espectáculo, generando conversaciones y sorpresas con cada emisión.

En esta ocasión, el programa reveló una noticia preocupante sobre Adriana Brodsky, quien encabeza la obra Los sospechosos del piso 10 en Mar del Plata. Según informaron, la actriz padece una faringitis aguda: “La Brodsky empezó a quedarse sin voz y a sentir dolores. Después de consultar con varios médicos, finalmente dieron con el diagnóstico. Por el momento, está en reposo y habrá que esperar para ver si le dan el alta en los próximos días”, detallaron durante el programa.

La inesperada situación llevó a la producción de la obra a tomar decisiones rápidas sobre su reemplazo. Fue el propio equipo de Intrusos quien aclaró cómo se reorganizó el elenco: Martina Vignolo, la novia de Matías Alé, asumirá el rol principal que deja Brodsky temporalmente. “Martina ya formaba parte de la obra, aunque con otro personaje. Ahora será reemplazada en su papel original por una bailarina, que resulta ser la pareja de Fabián Gianola”, informaron, dejando sorprendida a la conductora Marcela Tauro.