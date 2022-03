Papelón en El Hotel de los Famosos: cosificación y derrape sin censura

En El Hotel de los Famosos se vivió una situación sumamente machista y vergonzosa. Melody Luz y Alexander Caniggia, dos participantes protagonizaron del programa de El Trece, protagonizaron un momento insólito momento y la producción decidió transmitirlo igual.

El Hotel de los Famosos llegó a la pantalla de El Trece para poder darle mejores resultados al canal del Grupo Clarín en el rating. Cansados de perder con Telefe, lanzaron al aire un programa muy similar a Gran Hermano, aunque con la presencia de algunos famosos y una propuesta que atrasa demasiado. En la emisión del pasado miércoles 30 de marzo, hubo una repudiable escena de pura cosificación a Melody Luz en un desafío junto a Alexander Caniggia.

La desesperación por buscar buenos números en la TV llevó a El Trece a recurrir a una vieja y repudiable propuesta: la cosificación a la mujer. En la transmisión de anoche, Melody y Alex debieron compartir una noche en una suite y luego someterse a varios juegos en equipo. Y para captar la atención de los televidentes, la producción propuso que ambos participantes formen parte de un desafío con una connotación sexual que se tornó bizarro.

"Felicitaciones por haber ganado el derecho a la suite. Los invitamos a que pongan a prueba sus sentidos. Para eso, en cada una de las cinco estaciones encontrarán una guía que les explicará cada una de las cinco pruebas. En la pizarra harán una tilde cuando superen una prueba y una cruz cuando no lo logren", leyó la bailarina acerca del "juego" que debían seguir parar superar diversas pruebas.

Cosificación en El Hotel de los Famosos, con Melody Luz y Alex Caniggia.

El primero de los desafíos consistió en que ambos se miraran sin reírse ni tocarse. "Nos estamos mirando con Álex y es una mezcla de juego y seducción", indicó Melody. Por su parte, Alex comentó: "Se te empieza a calentar el cuerpo". Luego, con los ojos cubiertos, la mujer de 25 años debía tocar ciertos objetos y adivinar qué era para superar la prueba. Se trataba de una banana. Por lo tanto, Álex hizo un comentario sumamente machista: "Esa la tenés re clara". "No sé si tirar un chiste o no... no sé si es la (banana) que quiero tocar o no, pero es la que hay", agregó ella.

Luego, el juego se puso cada vez más picante. Como si se tratara de una de las escenas que hace varios años protagonizaba Marcelo Tinelli en ShowMatch, donde le cortaba la pollera a una de las participantes, Caniggia se cubrió los ojos y Melody acercó su cuerpo para que adivinara qué aroma tenía. Una vez más, la producción llevó el "juego" a que la mujer se expusiera y el programa derrapó por completo. "Me imagino la pancita, siento la piel de gallina de ella", reaccionó Álex.

Con gestos obscenos, Alex Caniggia volvió a cosificar a Melody en un programa que -increíblemente- está editado por la producción de El Trece, teniendo en cuenta que el mismo ya fue grabado hace unos meses. Finalmente, Melody dejó al descubierto el accionar machista que el canal normalizó en el reality. En referencia a la actitud de Álex Caniggia, disparó: "Yo creo que (Álex) se aprovecha un poco más y pasa del olfato al tacto".

Tinelli recordó el corte de polleras a las mujeres que pasaban por ShowMatch: qué dijo al respecto

En marzo de 2019, Marcelo Tinelli recordó los momentos en los que le cortaba las polleras a las mujeres que pasaban por la pista de baile de ShowMatch. En una extensa entrevista con el programa radial Basta de Todo, el conductor opinó: "No me ofende que me digan en 2008 que cortaba polleritas. Lo veo y me da vergüenza". Y agregó: "Mis hijas y mi mujer muchas veces me marcan el camino. Tengo una admiración muy profunda por todo lo que hacen y su lucha diaria".

Días y horarios de El Hotel de Los Famosos

El Hotel de los Famosos se emite de lunes a jueves de 22:15 a 00:00 horas; los viernes de 22:15 a 23:45 horas; y los sábados (gala de eliminación) desde las 22:15 a 23:30 horas. El programa se puede ver a través de la pantalla de El Trece o por los videos del canal de YouTube del canal.