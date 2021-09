Pampita se cansó de Vicuña y lo destruyó en vivo: "Ese personaje"

Pampita se cansó de que le pregunten por la vida de Benjamín Vicuña y lo destrozó en vivo, tras los rumores de romance con Luciana Salazar.

Carolina Pampita Ardohain se molestó con la pregunta de un cronista de Los Ángeles de la Mañana, que quiso saber su opinión sobre el supuesto romance que habría entre su ex, Benjamín Vicuña, y Luciana Salazar. La modelo aprovechó también para destratar al padre de sus cuatro hijos, recientemente separado de Eugenia la China Suárez en medio de rumores de infidelidades.

Tras el final de su relación con la China Suárez, Benjamín Vicuña habría vuelto a las andadas, según reveló Rodrigo Lussich en Intrusos. El conductor del principal programa de espectáculos de América TV contó que el actor chileno asistió a una fiesta de apertura de un restaurante, en la que estuvo charlando muy pegado con Luciana Salazar, y que en un determinado momento de la noche ambos desaparecieron para irse juntos del lugar. En base a este trascendido, un cronista de Los Ángeles de la Mañana interceptó a Pampita en la calle y quiso saber su opinión de este rumor.

Cansada por la temática de la pregunta, la modelo replicó: "No me pregunten más, por favor, no me pregunten a mí nada de ese personaje". "Saben que no hablo hace un montón y no voy a hablar tampoco", sumó Pampita, podrida de tener que responder sobre su ex pareja y sus relaciones amorosas. "No son mis temas", indicó la jurado de La Academia tratando de terminar con la charla, aunque el cronista insistió en saber si estaba "todo bien" con Luciana Salazar, pese a los rumores del romance.

"No son mis temas. Adiós", volvió a responder la modelo pese a la insistencia del cronista de LAM. “Yo muy bien, yo muy bien. Chau”, terminó la charla pícaramente Pampita, mientras ingresaba al estudio. Cabe aclarar que, en la noche del lunes pasado, Ángel de Brito apuró a Luciana Salazar en el medio de la pista de La Academia de Showmatch. El periodista quería saber si era cierto que estaba saliendo con un actor con el que la habían vinculado, aclarando que se refería a Vicuña. Ante la atenta mirada de Pampita, Salazar negó tener una relación con el actor chileno pese a que confirmó que lo había visto en la fiesta. Desde su lugar, la jurado de La Academia mantuvo su sonrisa característica sin emitir una sola palabra.

¿La China Suárez tiene un nuevo pretendiente en España?

Mientras tanto, la ex estrella de Casi Ángeles está muy ocupada con su carrera: hace unos días, viajó a Madid con sus tres hijos para ir al Festival Internacional de Cine de San Sebastián y por un nuevo proyecto con el actor de La casa de papel, Álvaro Monte. “Hay un rumor de que la China tiene un candidato. Hay alguien ahí que golpea la puerta. Después, si entra o no, no lo sabemos”, adelantó Lussich.

Según este rumor, se trata de un hombre que vive en Estados Unidos y que en este momento está en Madrid. “Lo que asegura el entorno de la China Suárez es que el novio misterioso, o pretendiente, vive en Miami. El hombre en cuestión está allá, a eso obedecen los continuos viajes de la China a Miami sin Vicuña, lo cual generó rispideces y escenas de celos”, relató el periodista. Sin embargo, todavía no hay información oficial que compruebe esto y la China no dio ninguna declaración.