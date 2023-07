Pampita rompió el silencio sobre el video de La China Suárez en el motorhome

Pampita dio una contundente opinión sobre el polémico video que "La China" Suárez grabó en un motorhome.

Pampita habló a fondo sobre las polémicas declaraciones de "La China" Suárez, quien recientemente, publicó un video en sus redes sociales burlándose del fuerte enfrentamiento que protagonizaron ambas a fines de 2015, en torno a Benjamín Vicuña. A pesar de que parecían tener una buena relación al día de hoy, Suárez sorprendió a todos al publicar aquel clip, que generó una fuerte indignación en las redes sociales. Lejos de quedarse callada, Pampita dio una contundente opinión al respecto.

Aquella vez, la modelo enfrentó uno de los momentos más duros de toda su vida: encontró a su marido en un motorhome dentro de un set de filmación, teniendo relaciones sexuales con "La China". Con el correr de los años, se reconciliaron por el bien de sus hijos y mantienen una relación cordial. Sin embargo, la exestrella de Casi Ángeles se burló de lo sucedido y compartió un video en sus redes sociales, cantando una canción junto a sus maquilladoras: "En el motor, de 'La China', una China se peleó. Ojalá se peinen todas, la puta que te parió".

Cuando los periodistas de Intrusos (América TV) le preguntaron a Pampita qué había pensado sobre esta situación, la modelo respondió: "El domingo yo llegué de Tailandia y uno de mis hijos se quería cortar el pelo. Estaba en la casa del papá y estaba Magnolia, que dijo quiero ir. Le pregunté a Eugenia, dijo que sí y me fui al shopping a cortarle el pelo a mi hijo con Magnolia incluida, porque es la hermana de los chicos".

Con esto, dejó en claro que no está dispuesta a nuevas peleas con Suárez. "Mil veces me dice '¿querés que venga Beni, querés que venga Beltru?' y se los llevo. Para nosotras es re normal porque son hermanos, ellos se crían juntos. No están esperando el día que les toca o no les toca... La puerta de mi casa está abierta para sus hermanos siempre, y si alguno quiere venir a visitar aunque yo no esté, pasa directamente", sumó Pampita.

Y explicó que son todos "una gran familia ensamblada y hay mucho amor y hay muchas ganas de que todo resulte de esta manera". En este sentido, explicó que para ella "La China" es parte de la familia: "Nunca voy a tener una polémica con ella en ningún tema. A partir de que ella pasó a ser la madre de los hermanos de mis hijos, para mí es sagrado no meterme en quilombos, no decir cosas que puedan afectar al otro, estar a disposición al cien por cien de lo que la otra persona necesita. Si va a casa, tiene las puertas abiertas y no necesita invitación".

Cuando le preguntaron si cree que podría formar una amistad con Suárez, Pampita no lo negó ni lo afirmó. "Yo creo que somos buenas madres de chicos que son hermanos y eso nos puede venir muy bien. Siempre entendemos el rol en el que estamos y tratamos de que ellos estén unidos lo máximo posible", concluyó.

"La China" Suárez chocó su auto a la salida de una entrevista

Recientemente, Suárez protagonizó un accidente a la salida de una entrevista con Migue Granados. La actriz estaba sacando su auto del estacionamiento cuando, de repente, chocó a otro que estaba en la puerta. "Tuvo un accidente 'La China' Suárez, estaba saliendo de una entrevista", relató un cronista de Socios del Espectáculo (El Trece) que estuvo presente en el momento exacto.

El momento quedó registrado y se volvió viral en las redes sociales. "Ella, para escaparse de la prensa, choca. Por hacerse la interesante", comentó Rodrigo Lussich. "Tocó el auto que estaba estacionado, por salir muy cerrada. Los periodistas la ayudamos, finalmente. Tiene la camioneta chocada", cerró el cronista.