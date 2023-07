El drástico cambio de look de La China Suarez que sorprendió: "Bye"

La actriz compartió en sus redes sociales su reciente cambio de look. "La China" Suárez sorprendió a sus fans tras ir a la peluquería.

María Eugenia "La China" Suárez sorprendió a sus seguidores de Instagram con una serie de fotos después de pasar por la peluquería. La actriz que comenzó su carrera en tiras infantojuveniles de Cris Morena decidió volver a un estilo del pasado y se mostró contenta al respecto.

"La China" ha pasado por un sinfín de cambios de looks desde los comienzos de su trayectoria: ha tenido el pelo súper largo, más corto, con flequillo, rubio, castaño oscuro y castaño claro. Éste último es su color natural y recientemente la celebridad de cine y TV demostró que volvió a él.

"Bye rubio", escribió la protagonista de películas como Los Padecientes y Abzurdah ante sus más de 6 millones de seguidores. "La China" agradeció al personal de la peluquería donde se atendió y compartió el resultado con sus fans. Como no podía ser de otra manera, la cantante de 31 años recibió un sinfín de elogios por parte de sus seguidores en la sección de comentarios.

"Soy la unica que le gustaría verla con un buen negro en el pelo? Para mí le quedaría monumental", "Pusimos perfección en Google y me trajo aca", "No podes tener esa cara María Eugenia" y "Tanta belleza y talento de tu parte China es como hasta una bendición para la vista. Diosa a más no poder" fueron algunos de los mensajes que la expareja de Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña recibió en su publicación de Instagram.

La emoción de La China Suárez por un logro en su carrera

Suárez evidenció su pasión por la música en varias entrevistas el año pasado, cuando decidió iniciar us carrera como cantante solista. Más de 10 años despues de la su salida de la banda Teen Angels, "la China" se reencontró con la interpretación de canciones y lanzó al mercado los hits Ya no quiero verte y Desaniversario. "Es un día muy especial. No me gusta llorar en cámara ni en público, pero estoy muy emocionada, muy agradecida. Ustedes son parte de todo esto. Gracias por acompañarme y por confiar en mí. No fueron meses fáciles. Tantas veces en donde uno duda si va por el camino correcto, si seguir. Bajar los brazos nunca es opción. Gracias a todos por sus palabras. Estoy feliz. Se viene mucha musiquita", informó la artista en sus redes sociales. Y cerró: "Lo mejor siempre está por venir. Firma y nueva etapa de la mano de Warner Music. ¡Ahhh! ¡Grito de felicidad!".