Pampita reveló cuál es su mayor adicción: “Un horror”

La modelo se define como una mujer libre de vicios, pero se sorprendió cuando descubrió una conducta que no puede manejar.

Pampita Ardohain tiene 6,7 millones de seguidores en Instagram, y se mantiene activa cada día con historias donde muestra sus looks y postales familiares. A pesar de su agitada rutina suele responder algunos comentarios, dar likes y replica las publicaciones donde la mencionan. Teniendo en cuenta todas las actividades, la modelo hizo un seguimiento del tiempo que pasa “conectada” al mundo virtual y se sorprendió al ver el resultado.

Cada vez que le consultan por consejos en el estilo de vida, la conductora de Pampita Online (Net TV) siempre se declara una mujer libre de vicios. Sin embargo, en las últimas horas admitió que hay una conducta que no puede controlar como le gustaría, y se trata del uso del celular. Durante la previa de la grabación de su programa, la modelo charló con el panelista Pablo Muney, quien la encontró con el teléfono en la mano.

“¿Cuánto tiempo te marca que usás el celular, Caro?”, le consultó Muney, y la jurado de La Academia no tuvo inconveniente en chequear cuánto tiempo de uso le arrojaba el dispositivo. Luego mostró el dato en su pantalla: 3 horas 56 minutos durante las últimas 24 horas. “¡Qué bárbaro! Casi 4 horas de uso del celular. ¡Me parece un horror!”, expresó con asombro la conductora.

“Pasa que en los traslados a Don Torcuato voy usando el teléfono todo el tiempo, y tengo como una hora, hora y media por autopista. Todo el viaje uso el teléfono, y no llego a mirar todo y darle me gusta a todos”, aclaró. “Contestar, ver los comentarios de Instagram, entro a las redes del programa también, leo todo y doy me gusta; eso lo hago el fin de semana, no es que me quedo hasta la madrugada tampoco”, continuó con la justificación. Además confesó que está muy atenta a los mensajes privados, y sigue a muchas de sus amigas, con quienes intercambia comentarios privados.

Pampita acorraló a Ángel de Brito

En medio de las instancias finales de La Academia de ShowMatch, Pampita y Ángel de Brito tuvieron un pícaro ida y vuelta, hablaron de sus roles como jurados y la modelo descolocó a su compañero con una pícara pregunta sobre Agustín Barajas, el novio de Hernán Piquín, y que también participa del certamen.

“Es un año raro, quedaron muchos hombres sobre la final, y mucha gente que no baila. Nosotros somos los únicos objetivos”, analizó y precisó Ángel de Brito en diálogo con La previa de La Academia, y se refería a él y a Pampita, junto a quien brindó la nota. El periodista puntualizó que, desde que Barby Franco quedó eliminada, ni Carolina ni él puntuaban por “amiguismo”. “No tenemos intereses en la pista”, sumó el jurado de Los ángeles de la mañana.

“¿Estás enamorado del novio de Piquín vos?”, le preguntó Pampita a su colega, aprovechando que sacó su nombre a colación. “Sí, sí, nos vamos a casar ahora a fin de año”, respondió irónico De Brito y Carolina siguió: “Es que lo preguntan en las redes”. El conductor de LAM cerró picante: “Sí, dicen que yo le quiero robar al novio de Piquín, que por eso lo castigo, al contrario, le pondría 10 como hace él”.