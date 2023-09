Pampita le soltó la mano a los García Moritán: "Siempre me sucede lo mismo"

Pampita realizó una declaración inesperada sobre García Moritán que despertó todo tipo de reacciones.

Pampita es una de las figuras de la farándula que tiene 45 años y actualmente es parte del jurado del Bailando 2023 conducido por Marcelo Tinelli en América TV. Acostumbrada a entrar en polémicas por la dinámica del reality show, la también modelo rompió el silencio para hablar de la familia de García Moritán y realizó un comentario inesperado que sorprendió a todos.

Hace unos días, Pampita viajó a Nueva York por motivos laborales y tuvo que ser reemplazada por Aníbal Pachano en el Bailando 2023. En su regreso a la Argentina, se tomó un momento para brindar una entrevista al móvil de Intrusos, programa conducido por Flor de la V en América TV.

Entre otros temas, la mediática se refirió a García Moritán, pero no Roberto, su esposo, sino a Francisco, el hermano del legislador porteño, quien hace unos días protagonizó un hecho insólito: manejó alcoholizado y luego insultó a los agentes de tránsito. "Lo que puedo decir es que tengo muchos familiares y lo que hagan mis familiares no me compete. Es inmanejable. Imaginate, tengo primos, tíos, sobrinos, cuñados, padrinos… Imposible opinar por ellos y por sus acciones", lanzó.

Frente a las reiteradas preguntas del cronista, Pampita continuó respondiendo las preguntas vinculadas a su cuñado. "La verdad es que siempre me sucede lo mismo. Como que la que está expuesta y elige este trabajo soy yo, y la que responde por las acciones al ser una persona mediática soy yo. Lo que le pase a los demás no es que me supera, pero no tengo nada que ver", sentenció.

Moria Casán expuso una burrada de Pampita en el Bailando: "Es de salita rosa"

Moria Casán soltó la lengua karateca y expuso una burrada de Pampita al aire, marcándole un error en su devolución a Alexis "El Conejo" Quiroga en el Bailando 2023 (América TV). "Es de manual, de salita rosa", sentenció la diva, apuntando hacia la modelo.

Luego de la perfomanece de "El Conejo" y de recibir un 3 de Ángel de Brito y un 8 de Pampita como puntajes, Moria se dirigió a la pareja y mostró su contraposición al punto de vista de la modelo, quien suele pedir trucos al final de las coreografías. "Lo que hacen estuvo bien pero falta definición del cuerpo, más determinación. Con la gente que comienza no le pongan trucos al final", indicó Moria. En ese momento Tinelli encendió la mecha al deslizar: "Pero Pampita pidió un truco".

"Pampita es una cosa, yo soy Moria Casán", sentenció la legendaria actriz y diva. Acto seguido remarcó: "Ella puede pedir lo que quiere. Yo les pido, por favor, los trucos en el final no los pueden hacer ni siquiera muchas veces....¿qué quiere decir la señora?".

"Pero ellos no son bailarines. Ella sí, el no. Están aprendiendo. En el momento de descanso lo hicieron bien porque no estaban ablandados. Es de manual, de salita rosa (...) No tanto truco, porque el truco come pasos de baile", cerró Moria, exponiendo los errores en la devolución de su compañera de jurado.