Pampita le paró el carro a Susana Giménez en pleno vivo de Telefe: "Por favor"

Pampita le dijo a Susana Giménez lo que le molestó.

Susana Giménez recibió en su living a Pampita, tras el escándalo por su separación del empresario Roberto García Moritán. La conductora de Telefe soltó algunas declaraciones que molestaron a la modelo y ésta no dudó en hacérselo saber en vivo, de manera tajante.

La diva de los teléfonos arrancó el reportaje a su invitada refiriéndose a su exmarido como "ese estúpido", dadas las fuertes versiones de supuestas infidelidades por parte de él y de supuestos malos manejos como funcionario. A pesar de estar recientemente separada, Pampita defendió al padre de su hija menor con una contundente advertencia a Susana.

"Cuando todo se calma, porque supongo que ahora estarás más calma, lo único que hizo es bajar más de peso, más perfecta todavía estás. Le tenés que agradecer a ese estúpido", soltó Susana Giménez en la entrevista. En ese momento, Pampita reaccionó con el espíritu pacífico que la caracteriza y soltó: "Pará, no le digas así a Rober, por favor".

"¿Estúpido no le digo más?", preguntó Susana y Pampita le pidió que no lo hiciera. En ese momento, la conductora le consultó si no había terminado peleada con Moritán y la invitada respondió que no, ante lo que Susana agregó: "Ah, yo pensé que sí".

Pampita y Roberto García Moritán.

“Nosotros recibimos una herencia que constituía lo peor de las tres crisis argentinas, eso no es un tema menor porque si la crisis hubiera estallado hoy hubiéramos tenido 95% de pobres. El punto es que el escenario alternativo era muchísimo peor y además otra cosa que también tiene que comprender la gente es que la pobreza ni se genera en un día, ni se elimina en un día”, comentó el mandatario ante "La Su", en su programa de TV. Y sumó: "Yo soy bueno como economista y sé de crecimiento, pero no hago magia, no puedo revertir 100 años en 9 meses".

"Somos muy sexuales. ¡Vos sos sexual?", soltó Cristian Castro en medio de una entrevista con Susana. En ese momento, la diva se mostró algo sorprendida con la pregunta pero la contestó: "Bueno, ya a esta altura, más o menos (risas). Ya pasé, amé demasiado. ya estoy, me retiré. Me retiré de eso. No me importa, hay otras cosas que me gustan en este momento, como leer, plantar flores. Se terminó, ya colgué los guantes. Ya está, totalmente".

"Pensaba debutar el 15 de septiembre. Teníamos el programa preparado, el sketch de apertura filmado, pero llamaron de la presidencia al canal y dijeron que había cadena nacional. Pidieron disculpas muy amablemente. Así que dije: ‘Bueno, me voy por cinco días a ver los perros y de paso descanso un poquito’. Vuelvo el viernes. No creo que pase nada por retrasar el estreno una semana, pero me quedé muda porque teníamos todo preparado. Ahora estoy tranquila, espero que nos vaya bien", comentó la diva sobre la postergación de su estreno.