Pampita le hizo una gran promesa a la virgen de Luján

Pampita se prepara para cumplir con su palabra a la virgen de Luján junto con una de sus amigas, Barbie Simons.

Pampita está manteniéndose al día con el deporte y entrenando todos los días, según reveló el periodista Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana (LAM), con el objetivo de preparar su estado físico para hacer la famosa caminata hacia Luján.

De acuerdo con de Brito, Pampita está saliendo a caminar bastante seguido junto con su amiga Barbie Simons. “Las dos amigas se van, están preparando el cuerpo, parece que están haciendo mucha caminata en estos días. Ayer caminó 14 kilómetros y le salieron llagas”, reveló la panelista Pía Shaw. “Llagas es en la boca, ampollas”, la corrigió una de sus colegas.

“Si le salieron ampollas por caminar 14 kilómetros va a llegar muerta a Luján”, opinó alguien más, mientras de Brito exclamó: “¿Sabés lo que es caminar 40 kilómetros? ¡Es un montón, está muy bien que se prepare!”. "Se está preparando mucho, la van a ver entrenando porque está saliendo mucho a caminar con Barbie Simons. Tienen una promesa que quieren cumplir: 40 kilómetros, se van caminando a Luján, ambas amigas, van a hacer la caminata ahora en los próximos días”, cerró Shaw.

¿Cuándo es la caminata a Luján y cuál es el protocolo para hacerla en pandemia?

El año pasado, la pandemia del coronavirus impidió que se realice la peregrinación a Luján, por lo que este año será un evento muy importante. Se realizará entre el sábado 2 de octubre y el domingo 3 de octubre y la intención es hacer un recorrido más corto que el de otros años para achicar el riesgo de contagios.

En este sentido, se decidió comenzar la caminata a las 6 de la mañana, para evitar las horas pico. La idea es que todos los que asistan tengan al menos una dosis de la vacuna, que lleven tapabocas en todo momento y que mantengan la distancia social, además de que lleven elementos de higiene personal, como alcohol en gel.

“La amiga de Pampita”: Ángeles Balbiani registró su propia marca

La actriz Ángeles Balbiani decidió patentar el apodo que los medios de comunicación le ponen cuando hablan de ella, “la amiga de Pampita”. “No tiene nada de malo ser 'la amiga de Pampita'. Y ahora registré la marca. Igual, registré las dos: Angie Balbiani y 'la amiga de Pampita', por las dudas. Así que las otras amigas se quedarán sin un mango, porque lo registré yo”, expresó la actriz. Sobre esto, Pampita explicó que por ahora Ángeles no obtuvo ningún beneficio económico, pero no se descarta que suceda en algún futuro. "Y bueno, se avivó y dijo ‘yo lo registro’. Esto algún día va a valer algo’. Por ahora no hay ningún rédito económico, así que ninguna saltó a reclamar”, expuso la conductora de Pampita Online.