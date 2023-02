Pamela David pateó el tablero y regresa a la TV con uno de sus más grandes éxitos

El canal de Daniel Vila tendrá una nueva apuesta en su pantalla. Pamela David estará embarcada en un proyecto televisivo del que ya fue parte.

Marina Calabró dio a conocer cuál es el inminente proyecto de Pamela David en televisión y soltó un dato que causó sorpresa. La modelo y conductora de televisión volverá a uno de sus programas más recordados en un futuro cercan en la señal de TV de su pareja, Daniel Vila.

"A Pamela la tenemos con Desayuno Americano. Otra novedad. Con producción del Ruso Slonimsky. Será en marzo o abril. Ya convocaron a Carlos Monti", comentó la hermana menor de Iliana Calabró en el ciclo radial de Jorge Lanata, Lanata sin Filtro.

Desayuno Americano es un programa que ha estado al aire entre 2011 y 2017 en la pantalla de América TV, con la conducción de Pamela David. La modelo ha sido reemplazada en algunos lapsos de tiempo por razones personales por figuras como Ernestina Pais, Toti Pasman y Adrián Pallares. El panel del ciclo se ha renovado con el correr de los años y ha tenido a figuras como Toti Pasman, Martin Ciccioli, Ángel de Brito, Coco Carreño, Rocío Marengo, Matias Alé, Luis Novaresio, Adrián Pallares y Laura Ubfal. Hasta el momento no se conoce quiénes serán los panelistas de la emisión 2023 del programa.

La conductora de televisión estuvo al frente de un programa de entretenimientos en 2022, La Ruleta de tus Sueños, en América TV pero las bajas mediciones que marcó el ciclo hicieron que fuera levantado del aire.

Pamela David, sobre su relación con Daniel Vila

"No me interesaba como hombre, sino como persona. Me lo encontraba en eventos y me quedaba horas hablando con él. En el medio ya se empezaban a decir cosas, mentiras que no eran cierta", contó David en diálogo con Infobae sobre el comienzo de su vínculo con Vila. Y sumó: "¿Para qué voy a salir a desmentir algo que no pasó? ¡Ni loca! Si no pasaba nada. A mí me entretenía hablar con él, así que no me importaba que hablaran y dijeran lo que quisieran", sobre los rumores de amorío cuando Daniela y ella aún estaban casados con otras personas.

David aseguró que no le quería quitar peso al comienzo de su relación pero soltó: " Al principio creía que se trataba de un touch and go. Para nosotros es importante Montevideo, Uruguay porque fue dónde empezó todo". Y cerró: "Hacía locuras, muchas locuras todo el tiempo. Fue perseverante y acá estamos. Doce años, un montón".