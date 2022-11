Pamela David confirmó lo que todos sospechan de Gran Hermano: "Te sugestionan"

Pamela David rompió el silencio sobre los rumores de que Gran Hermano está guionado: la verdad sobre el reality.

Pamela David se sinceró sobre Gran Hermano (Telefe) y reveló uno de los mayores misterios detrás del reality: si está guionado o si todo ocurre naturalmente. Como la modelo estuvo dentro de la casa años atrás y más tarde trabajó como conductora de los debates, habló sobre el tema y reveló datos inéditos sobre cómo funcionan este tipo de realities.

La discusión sobre si Gran Hermano está guionado dio mucho de qué hablar durante las últimas semanas, especialmente después de que Mora Jaborinsky, exintegrante de la casa, hiciera un comentario en voz alta en relación a un supuesto guión que la producción les daba.

Pamela David habló en Intrusos (América TV) sobre esto y reveló que cuando Gran Hermano corta la transmisión de repente, no es para favorecer a los participantes, "para guardar y tener el mejor material en las galas". "Cuando se habla de guión, no es que te dicen qué vas a decir o por dónde vas a ir, porque no es real que estén actuando", aclaró.

Sin embargo, cuando Flor de la V le preguntó si el programa está guionado, confesó: "A mí me va a quedar la duda siempre. Me acuerdo que te hacían preguntas, ni idea si salía o no, pero a lo mejor me preguntaban: '¿Te sentís bien? Te noto un poco triste'. Ahí ya te vas y te quedás pensando si la persona de verdad te notaba un poco triste o si te quería hacer sentir triste para que termine así y te sugestionan. Es una locura".

En este sentido, David explicó que para los participantes es imposible saber si los guionistas están manipulando el guión de lo que sucede, ya que "no hay una certeza y es tu interpretación como participante". Flor de la V sumó que "si bien no está guionado, hay muchos guionistas trabajando que se encargan de ver y de direccionar por dónde van a ir las historias".

"Eso también es una interpretación. Hay guionistas, por supuesto, porque es un programa de televisión y tiene que haber una historia", agregó David. Por último, Maite Peñoñori sumó que no es que existe un guión que les dan a los participantes para estudiar, sino que los guionistas están constantemente trabajando detrás de cámaras en establecer roles, como por ejemplo, quiénes son los villanos y quiénes los buenos, y lo que se muestra en pantalla es siempre un recorte de todo lo que ocurre.

Los llamativos comentarios de Mora que expusieron a Gran Hermano

Todo comenzó cuando Mora estaba debatiendo qué estrategia hacer con sus compañeros. Fue entonces cuando María Laura, también conocida como Cata, dijo: "Esta vez me voy a separar, pero vos sola no te quedás ni un fin de semana". Más tarde, dijo que la producción las obligaba a hacer algo. "Aparte los guiones que nos dan... tampoco sabemos lo que puede pasar", soltó Mora, y más tarde se le escuchó decir: "Si queremos estar cuatro meses acá, tenemos que seguir el guión". A partir de estos comentarios, miles de usuarios de las redes comenzaron a cuestionarse qué tan verdadero será lo que ocurre dentro de la casa.