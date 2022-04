Pagani olvidó el micrófono abierto y destrozó a Ruggeri: "Traidor"

Horacio Pagani olvidó que tenía el micrófono prendido en Bendita y lanzó una fulminante crítica contra Oscar Ruggeri. El video del papelón del periodista en plena transmisión en vivo.

Horacio Pagani volvió a protagonizar un vergonzoso momento en TV. En plena transmisión de Bendita, programa conducido por Beto Casella, el experimentado periodista se olvidó que tenía el micrófono prendido y realizó una fuerte crítica contra Oscar Ruggeri, ex defensor de la Selección Argentina que se desempeña como panelista de ESPN.

Todo comenzó a modo de broma, y en el marco de la presentación de un tape que la producción preparó sobre las preguntas que un grupo de periodistas de TN le hizo a Nelson Castro tras su regreso de la cobertura de la guerra de Rusia con Ucrania. Beto intervino y comentó: "El manual del periodismo televisivo tiene un apartado que dice cómo quebrar al entrevistado. Hay cinco o seis preguntas que no fallan nunca: '¿A quién se lo querés dedicar? ¿En quién pensaste en ese momento?'. Te va a pegar seguro... si no llorás, pega en el palo".

"'¿Sentiste que podías morir? ¿Pensaste en tu familia?'. Hay que decir que los periodistas lo intentaron todo y Nelson (Castro) es médico, finalmente. El médico viste...", continuó el conductor, en referencia a los intentos que hicieron los periodistas del Grupo Clarín para lograr alguna lágrima de Nelson.

Horacio Pagani estalló de furia en Bendita contra Oscar Ruggeri.

Inmediatamente después, la producción de Bendita puso una foto de Pagani llorando. Por lo tanto, Casella reaccionó con humor: "Nunca vamos a ver una foto así de Nelson Castro". "¿Por qué lloraba?", se preguntó todo el panel del exitoso programa de El Nueve. El también periodista de TyC Sports intervino y acotó: "Fue en mi casa". Por su parte, Edith Herminda lo expuso: "En un mismo programa que dijo que no le gustaba la gente que lloraba en televisión, lloró".

Entre risas, Horacio le consultó a la producción: "¿De dónde sacaron esta foto?". El presentador volvió a intervenir y reveló: "A mí la gente me pregunta '¿es tan ogro como parece?' 'No, es re tierno', les digo. Mirá lo tierno que es". "Era la cuarentena, estaba encerrado en mi casa", se justificó el periodista hincha de Boca y de Juan Román Riquelme.

Sin embargo, el momento más curioso llegó antes de que la producción pusiera las preguntas que en TN le hicieron a Nelson Castro tras regresar de Ucrania. "Un día Horacio dijo al aire 'mi plata no vale'". Sorpresivamente, y sin haberse dado cuenta de que tenía el micrófono prendido, Pagani lanzó un fuerte dardo contra Oscar Ruggeri. "Preguntale a Ruggeri, el único traidor que conozco que dijo que...", soltó. Lo llamativo de todo es que nunca se pudo comprender el motivo de la crítica que le hizo al ex defensor de River, Boca y la Selección Argentina que hace años trabaja en ESPN con Sebastián "El Pollo" Vignolo en F90.

El Pollo Vignolo se enojó con Horacio Pagani en El Trece

Luego del Superclásico que Boca le ganó a River por 1-0, Nicolás Distasio tomó la palabra y se refirió al desempeño de ambos equipos en el campo de juego: "River jugó mejor que Boca y el gol no lo generó". Rápidamente Horacio Pagani se metió para dar su opinión y expresó exaltado: "Se lo hicieron en contra. Dale un mérito al goleador, viejo". Y agregó: "Se los pasó a los dos marmotas que estaban ahí, hizo tic y ya está". Con dichas palabras detalló lo que fue el tanto convertido por Villa que le dio la victoria al "Xeneize", y que tuvo a Leandro González Pirez como protagonista debido al error que cometió en el fondo.

Vignolo lo escuchó y explotó de bronca: "Una falta de respeto. No es una forma de referirse a alguien y mucho menos a un futbolista". A lo que el periodista de TyC Sports respondió: "Vos procedé igual en todos los casos. Hace dos semanas no procediste igual". En este caso, Pagani hizo referencia a lo sucedido en una fuerte discusión entre él y Distasio. Por lo que el "Pollo" lanzó: "No soy un policía que viene a controlarlos. Decirle marmota a un jugador es una falta de respeto".