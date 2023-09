Pachano volvió al Bailando y le dijo a Maxi Guidici lo que todos piensan de él: "No podés"

Aníbal Pachano no tuvo pelos en la lengua y dijo lo que todos piensan del ex Gran Hermano. Qué dijo el famoso bailarín sobre Maxi Guidici.

Aníbal Pachano no tuvo pelos en la lengua y dijo lo que todos piensan del ex Gran Hermano.

Aníbal Pachano no tuvo pelos en la lengua y dijo lo que todos piensan del ex Gran Hermano.

Aníbal Pachano es nuevamente parte del Bailando. En reemplazo de Pampita, el coreógrafo regresó al jurado del programa conducido por Marcelo Tinelli y, fiel a su estilo, no tuvo pelos en la lengua. Sin ir más lejos, y horas antes de salir al aire, el protagonista se expresó sobre lo ocurrido con Maxi Guidici y dijo lo que muchos piensan del cordobés: "No podés".

Tras su ingesta masiva de pastillas, Maxi Guidici fue internado y su alta llegó rápidamente. Luego del episodio fue abordado por diferentes programas, en donde se presentó para ser entrevistado y allí manifestó la frustración que tenía por no poder conseguir trabajo dentro de los medios tras ser una de las figuras de Gran Hermano. En este sentido, Pachano fue lapidario.

“Lo que le pasó a Maxi es horrible. A Tomás a Holder le dio ansiedad también. Entendemos que a todos les pueden pasar cosas y tocan fibras muy complicadas para la gente y hay que saber manejarlo muy bien eso”, comenzó diciendo Aníbal Pachano, quien remató en Por si las moscas: "No podés tener un intento de suicidio y a las 48 horas estar parado en la pista del Bailando después de semejante situación”.

Para finalizar, Aníbal Pachano hizo un análisis de la ansiedad que hay en el ambiente por conseguir un lugar destacado. “Hay que tomar consciencia en algún momento y poner un parate. Eso no significa que nunca más pueda volver a la televisión, pero hay que frenar un poco. Veo que hay mucha desesperación y un exitismo absoluto”, cerró el coreógrafo, quien volvió al jurado de Marcelo Tinelli tras varias temporadas fuera.

Analía Franchín le dijo a Maxi Guidici lo que muchos piensan de él

Maxi Guidici es el exparticipante de Gran Hermano que debió ser internado en los últimos días por una ingesta masiva de pastillas. Tras este episodio, el cordobés visitó diferentes programas de televisión en donde expresó su frustración por no haber conseguido trabajo al igual que otros integrantes del reality. Allí fue cuando, sin filtros, Analía Franchín le dijo lo que mucha gente piensa de él.

En A la Barbarossa, Maxi Guidici asistió para hablar de lo sucedido y de sus ganas de conseguir trabajo. Escuchándolo atentamente, Analía Franchín le salió al cruce cuestionándolo: "Me parece una gran irresponsabilidad que vos, por lo menos hoy, no estés haciendo un hospital de día, y que estés en un programa de televisión”.

“Tiene que ver con tu cuidado. Así como tuviste acceso a la medicación, que entiendo debe ser recetada porque estabas yendo a un psiquiatra, te puede volver a pasar. Es muy difícil cuando uno está en estado de depresión. Me parece que el mensaje de ‘ya estoy bien’ no va, porque vos sabés que no estás del todo bien”, agregó Analía Franchín, quien sentenció: "Hoy tu prioridad es tu salud mental, no el trabajo. Porque puede venir cualquier trabajo, pero si no estás bien, no lo vas a poder afrontar”.