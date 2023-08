Otro problema para Tinelli: la figura que deja un programa de América TV

Se filtró la renuncia indeclinable de uno de los integrantes de uno de los ciclos claves de la programación de América. Los motivos detrás de la decisión.

Las malas noticias para Marcelo Tinelli no cesan. Luego de posponer una vez más el inicio del Bailando 2023, el gerente artístico de América TV ahora debe lidiar con la renuncia de una de la figuras del canal. La baja es sensible debido a que forma parte de uno de los programas por lo que apostó el conductor de ShowMatch y que hizo repuntar el rating del canal.

Se trata de uno de los integrantes del panel de El Diario de Mariana (DDM). La conductora regresó a la televisión con el formato que supo tener en El Trece, pero con un panel renovado. Este año acompañan a la nieta de Mariano Mores los periodistas Martín Candalaft, Ceferino Reato, Mariano Yezze, Pepe Ochoa, Franco Torchia, Andrea Taboada, la abogada Elba Marcovecchio, y el politólogo Octavio Majul, hijo de Luis Majul. Pero uno de ellos muy pronto abandonará el ciclo.

Según confirmó Marina Calabró, Ceferino Reato ya avisó que va a terminar su vínculo con el ciclo el 31 de agosto. "Así que podemos disfrutarlo hasta allí", indicó la columnista de espectáculos del programa radial de Jorge Lanata en Mitre. Luego de lanzar la primicia, la periodista reveló que sus fuentes en la producción de DDM le dijeron que los motivos de la renuncia es el rumbo que tomó el programa.

"La agenda de casos policiales de archivo le queda lejos en cuanto a su esfera de interés y de lucimiento, y la verdad tiene razón", precisó Marina. "Pensó que el programa se iba a basar en los hechos del día, en la actualidad", agregó la hija de Juan Carlos Calabró.

Y si bien el ex integrante del Debate de Gran Hermano les hizo saber su malestar a la producción, la respuesta que recibió fue contundente: "Necesitamos diferenciarnos de los noticieros, entonces vamos con una agenda paralela, alternativa. Nos rinden los temas propios, al estilo Cold Case".

"Ceferino Reato para mi un gran bastión del panel de DDM, de enorme lucimiento donde sea que vaya. Tiene personaje, tiene identidad, no hay que explicarlo, sabemos quién es, desde dónde habla y por qué lo dice. Una gran pérdida para el panel porque tiene un peso específico y tiene estelaridad", remarcó Calabró y cerró: "No sé quién lo va a reemplazar. Queremos paneles con estelaridad. Quiero alguien con peso específico, opinión e impronta".

Ceferino Reato le dijo a Mariana Fabbiani lo que nadie esperaba: "Nunca"

A los pocos días de debutar en América TV, DDM tuvo un primer momento incómodo entre Ceferino Reato y Mariana Fabbiani. El panelista político lanzó declaraciones que amargaron a la conductora y a sus compañeros, pero también generaron tensión en el estudio.

Todo comenzó por un ping pong que Mariana le hizo a Octavio Majul, hijo del periodista macrista Luis Majul y panelista del programa, sobre cuestiones de su intimidad, para que los televidentes puedan conocerlo un poco más. "El señor cambió su nombre en Instagram a propósito para que no lo encuentren", indicó su compañero Pepe Ochoa, evidenciando el mecanismo utilizado por el politólogo para preservar su vida personal.

"Tengo pudor a todo esto. Soy una persona vergonzosa. No tuve redes sociales hasta 2019", sostuvo el joven que tiene una posición ideológica progresista, totalmente en frente a los pensamientos de su padre. Luego de este divertido intercambio, Fabbiani le consultó: "¿Tu viejo preferiría comer un asado con Ceferino antes que con vos?".

Picante, Octavio pateó la pelota hacia Reato y disparó: "No sé como es Ceferino en privado. Si es aburrido, de traje, como en público...mi viejo es más divertido en privado". En tono confidente, la conductora se sumó al juego y expresó: "¿Vos decís que Ceferino es más divertido en privado?".

Pero la presentadora no esperaba era que el panelista reaccionara a la defensiva, cortando el clima en la charla con una tajante sentencia: "Mi intimidad la protejo a muerte". Intentando aflojarlo, Mariana le preguntó: "¿Nunca nos vas a invitar a comer un asado Ceferino?". En su firme posición, Reato sumó: "Nunca. Nunca voy a comer con ustedes, nunca voy a tomar un café con ustedes, nunca. Para mí esto es solo un trabajo".

"Conmigo solamente no se trabaja. Nosotros nos tenemos que hacer amigos, si no no se puede", lo retó la conductora, entre divertida y extrañada por la reacción de quien formó parte del panel de analistas de la última temporada de Gran Hermano. "A mi me mata la curiosidad", cerró Majul, deslizando que él, a pesar de las diferentes posturas políticas, sí compartiría un asado con su compañero de trabajo.