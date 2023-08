Operaron a Pedro Alfonso y se conocieron detalles de su salud: "Puso el cuerpo"

Susana Roccasalvo habló sobre la realidad que vive el productor de teatro y televisión. Paula Chaves reveló que Pedro Alfonso se sometió a una cirugía.

Susana Roccasalvo dio a conocer el momento que vive Pedro Alfonso en relación a una operación a la que se someterá. La periodista de espectáculos contó que el productor de televisión y Paula Chaves tomaron una tajante decisión respecto a sus hijos que cambiará por siempre su realidad familiar.

"Tenemos una novedad que, realmente, ¡se me cayó la mandíbula! Y es que Gustavo Méndez trajo esta información", comentó la conductora de El Nueve respecto del nivel de sorpresa que le causó la noticia relativa a la exparticipante de Bailando por un sueño. El panelista de Implacables, el ciclo que Roccasalvo conduce en el canal del Grupo Octubre, lanzó sin tapujos la información relativa a la intervención quirúrgica de Alfonso.

"Paula no es de hablar mucho de su vida privada, específicamente sobre este tema, pero mostró en su Instagram una fotografía en la que se puede ver a Peter recién intervenido quirúrgicamente y ella contó que se hizo una vasectomía, porque ‘él entendió que ella ya puso mucho el cuerpo’", relató el comunicador sobre la decisión que tomaron Chaves y Alfonso. De esa manera, la pareja se quedará con tres hijos: Olivia, Baltazar y Filipa.

La revelación de Paula Chaves sobre su amistad con Zaira Nara

"¿Nunca más hablaron con Zaira? ¿Es la madrina de Fili?", enunciaba una pregunta de uno de los seguidores de Chaves en Instagram. A través de una de sus historias, la conductora de ciclos como Este es el show y Bake Off Argentina respondió: "La vida misma. Las relaciones cambian y ningún título debe atarte a ninguna persona. Está todo bien. Pero nuestros caminos no están más en la misma sintonía".

La crisis de Paula Chaves y Pedro Alfonso

"Nos conocemos tanto, en lo bueno y lo malo, porque trabajar tanto tiempo juntos… Este año fue intenso porque él es muy exigente. Escribe las obras, es muy director, está todo el tiempo marcando las cosas y yo soy medio caprichosa, no me gusta mucho que me digan lo que tengo que hacer", la conductora acudió al diván de Cortá Por Lozano en Telefe y dialogó con Verónica Lozano acerca de la fuerte crisis que tuvo con el padre de sus hijos en los últimos meses. Y agregó: "Tuvimos dos semanas sin hablarnos. Solamente nos hablábamos y besábamos arriba del escenario. Él dormía en otro cuarto… Más, fueron tres semanas. Fue una crisis fuerte pero teníamos que seguir haciendo la obra de teatro y darnos en el final un beso".