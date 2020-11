Alfredo Leuco se sumó a su hijo Diego y durante el extenso editorial en TN se refirió al video viral que crearon en Twitter donde se ve que nombran más de 80 veces a Cristina Fernández de Kirchner en la mesa de Juana Viale. Rápidamente se convirtió en Trending Topic y se mostró orgulloso por la situación apuntando contra los "militontos K" que lo insultaron en redes.

El periodista ultramacrista volvió a apuntar contra el Gobierno y acusó a "sus fanáticos que en vez de estar preocupados en encontrar soluciones a semejantes desastres, se distraen con presuntas burlas a los periodistas independientes". Y agregó: "Intentaron ridiculizar a Jorge Fernández Díaz, uno de los grandes periodistas y escritos que tiene este país, a Laura Di Marco, mi hijo Diego y yo por referirnos a la exitosa abogada que nunca ganó un juicio pero que los perdió varias veces".

En la misma línea, apuntando contra los diferentes usuarios de Twitter que se divirtieron con la situación. "La manada obsecuente y verticalista empujó todo para el mismo lado y logró convertirme otra vez en Trending Topic. El tiro les salió por la culata a los cristinistas más agresivos pero yo ya estoy acostumbrado, las redes me insultan de arriba abajo, mienten descaradamente sobre mi vida y mi trabajo, tengo el cuero duro y lo tomo como parte del oficio", manifestó.

De todas formas, más allá de esto, mostró su molestia por la "cobardía" y el "anonimato" de estos usuarios. Y por supuesto, se defendió: "Yo doy la cara, estampo mi firma y en cada opinión, pongo en juego los niveles de audiencia, mi relación con los dueños de los medios donde trabajo y fundamentalmente mi credibilidad. Me re contra banco todas las críticas pero las únicas que valen son las que tienen nombre y apellido. Las que tienen el coraje, los huevos suficientes, para no ocultarse detrás de una capucha cibernética. La brigada tuitera de Cristina salió a castigarme duramente pero muchos de los miles de oyentes que me quieren y apoyan, salieron a defenderme".

Por último, en relación a las acusaciones recibidas, Leuco expresó: "Es verdad parte de lo que dicen estos defensores del nacional populismo corrupto. Voy a ratificar lo que mostraron, por lo menos una parte. Me siento orgulloso de lo que me acusan. Es verdad que si hay una pandemia, no le aflojo en mis críticas a Cristina. Es verdad que mantengo esa coherencia y esa línea sin que me importe quien gobierne. Lo complicado es criticarla ahora, cuando está en el poder". Y sentenció: "Eso tiene costos de todo tipo pero es la manera más auténtica de jerarquizar este oficio".