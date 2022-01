Nueva revelación de Julieta Prandi sobre su ex: "Practica la religión Umbanda"

La modelo dio a conocer una nueva faceta delictiva de Claudio Contardi, a quien denunció por violencia familiar.

Julieta Prandi volvió a hablar en los medios sobre su lucha contra su expareja, Claudio Contardi, a quien acusó de haber tenido actitudes violentas con ella y con sus hijos, Mateo y Rocco. En sus recientes declaraciones, la modelo y conductora dio a conocer una faceta desconocida de su denunciado y generó sorpresa en los presentes.

"Mis hijos hablaron y fueron desoídos por el Juez Lázaro, a quien recusé y me rechazaron las recusación", comenzó su descargo Prandi, sobre su enojo con quien no prestó atención a las declaraciones de los niños, quienes habrían denunciado violencia por parte de su padre. "Hasta que yo lo expuse en los medios y dijo que no le tenía más miedo".

La modelo ratificó que aún sostiene lo que dijo cuando se manifestó en contra de Lázaro, quien renunció tras ser expuesto masivamente. "Yo dije que si me pasa algo, hay que mirar a dos lados (por el Juez y por su expareja). Y lo sigo sosteniendo: si a mí me pasa algo, ya saben a dónde tienen que mirar", agregó Prandi, en diálogo telefónico con A la Tarde, ciclo conducido por Karina Mazzocco por América TV. Y sumó: "Yo me fui de mi casa amenazada de muerte. Estamos hablando de un personaje completamente siniestro".

Ante la consulta del periodista Luis Ventura, panelista del programa, Julieta ratificó algunos rumores acerca de la vida de Claudio Contardi: "No sé si tiene deudas, pero que jugaba sí me consta", reveló. Tras una pregunta de Ventura, en relación a la religión, Prandi soltó: "Practica la religión Umbanda". La modelo dejó en claro que le consta que ha estafado a varias personas de su circuito, de hecho, se estarían sumando nuevos estafados.

"Hay muchos damnificados, que incluso me han escrito por redes. no tengo idea de cuántos se van a animar a hablar", cerró Julieta, antes de poner en contexto al público sobre el momento que atravesaba cuando le llegaban esas denuncias: "Yo estaba luchando por mi vida, no estaba mirando lo que me había estafado económicamente. Tenía miedo por mis propios hijos y no sabía cómo irme".

La reacción de Julieta Prandi ante las declaraciones de Claudio Contardi

La conductora de televisión se expresó sobre las acusaciones que recibió por parte de su ex, quien dijo que lo alejó de sus hijos y aseguró que todas las denuncias serían falsas: "No hay nada más contundente que las pruebas que tiene mi abogada, yo creo que la verdad va a prevalecer y que al final del camino les va a dar vergüenza todo esto".