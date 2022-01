La reacción de Julieta Prandi ante los dichos de su ex: "Siempre le tuve miedo"

La modelo se sinceró en un programa de TV y demostró su hartazgo ante esta situación.

Julieta Prandi se expresó tras las declaraciones que su expareja, Claudio Contardi, hizo en público, donde la acusó de haberlo alejado de sus hijos. En su descargo, la modelo y conductora de televisión dejó en claro que ratifica todas las denuncias por abuso y violencia que hizo contra el padre de sus hijos y aseguró tenerle miedo.

"Para mí, no es grato tener que verlo. Es una persona que me intimidó siempre, me hizo pasar un infierno y a la cual, siempre le tuve miedo", expresó la actriz de Poné a Francella, en relación a lo que le causó que su ex arremetiera contra ella ante las cámaras. "Este señor nefasto lo único que hizo fue desacreditarme. Y quiso acreditar con fotos junto a sus hijos una paternidad completamente ausente".

Prandi desmintió las declaraciones de su ex, en las que afirmó pasarle la suma de dinero indicada a la modelo. "Yo banco a mis hijos y él no paga absolutamente nada. Creo que todo es un chiste y todo lo que dijo hace agua por todos lados", concluyó Julieta, en la última emisión del ciclo de América TV, Es Por Ahí.

El descargo de Claudio Contardi

"Siempre quise preservar la salud mental de mis hijos pero lamentablemente no me quedó otra alternativa que sentarme frente a una cámara y contar mi verdad", comenzó Contardi, acerca de su supuesta preocupación por el bienestar de sus hijos. Al hacer referencia a las denuncias que su expareja le hizo, el denunciado indicó que el conflicto habría sido otro: "Los problemas empiezan a surgir desde que los nenes empiezan a hacer ver que quieren estar más tiempo conmigo y la pasan bien", continuó, negando las denuncias de Julieta Prandi.

Contardi también contó cuándo fue la última vez que vio a sus hijos y expresó: "A mi hijo más grande no lo veo desde el 19 de febrero. Lo vi dos veces en el colegio por recomendaciones de la licenciada, porque el nene quería verme". Además, acusó a Prandi de haberle prohibido el contacto con él: "Lo privaron de mensajes, no había forma de comunicación, no solo conmigo sino con mi familia. Los tomó como rehenes de una guerra que ella solo sabe por qué la inició". Y ratificó: "Que no esté en este momento con mis hijos es por una decisión de la mamá. Judicialmente no tengo nada que me impida estar con ellos".