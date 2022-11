Noelia Marzol pasó un incómodo momento en El Trece: "Me hice pis"

La bailarina no pudo contener esfínteres y así se convirtió en el centro de atención del programa de El Trece. Noelia Marzol se hizo pis en el ciclo de Laurita Fernández.

Noelia Marzol estuvo como jurado invitada en el ciclo de entretenimientos, Bienvenidos a Bordo, y allí fue blanco de risas de todos los presentes ya que una situación se le fue de control. La bailarina y actriz no pudo contener la risa y se hizo pis en pleno vivo del programa de El Trece.

La artista acudió al programa conducido por Laurita Fernández junto con José María Muscari e Imanol Rodríguez y en medio de una jornada de dígalo con mímica con sus compañeros la euforia hizo que perdiera control de esfínteres. Marzol debía adivinar el personaje que interpretaba Muscari y cuando logró hacerlo, se orinó de la felicidad.

Noelia Marzol: Sos un colectivero haciéndose una máscara facial

José María Muscari: ¡Sí, bien!

N. M: Ay, me hice pis

Todos rieron

N. M: Paren chicos, me hice pis en serio.

Marzol y Muscari tienen mucha confianza ya que trabajan juntos en la obra Sex, dirigida y creada por el artista, por lo que la bailarina se sintió cómoda en la situación que le tocó vivir en pleno vivo televisivo.

La impensada revelación de Noelia Marzol sobre una experiencia sexual

"Lo que pasa que yo ya sé que la gente que nos escucha me va a liquidar. Mañana sale en todos los portales", comenzó su descargo la bailarina en el ciclo Vuelta y Media de la radio Urbana Play. “Fue básicamente detrás de un altar, en una iglesia y embarazada. Embarazada del nene que está corriendo por acá, que no se queda quieto", soltó la bailarina y dejó atónitos a todos los presentes en el estudio radial. Y cerró: "Viste que la iglesia tiene horarios que son fantasma y están abiertas. Fue como un acto de amor, no fue un acto pagano. Fue un acto de amor hermoso". El conductor del programa, Sebastián Wainraich, le puso humor a la situación y remató: "Lo hicieron en la casa de Dios".

Noelia Marzol, feliz con la espera de su segunda hija

La celebridad es madre de Donatello y espera con ansias la llegada de su primera hija mujer. "¡Ay mi trompuda hermosa! Que lindo verte. Yo, la veo bastante parecida a hermano. Que dicen?", escribió la artista en el pie de foto de una publicación en Instagram en la que compartió fotos de una ecografía.