NO PUDO MÁS: Eugenia Tobal EXPLOTÓ EN LLANTO en vivo por una dolorosa muerte: "Fue hermoso trabajar con él"

Eugenia Tobal no pudo contener las lágrimas y se emocionó en medio de una entrevista en el Trece. La inesperada muerte de una figura de la televisión que conmovió a la actriz.

Eugenia Tobal reapareció en televisión luego de estar alejada por un tiempo para abocarse a otros proyectos. La actriz y conductora brindó una entrevista en la que repasó su actualidad laboral y en un momento, no pudo contener la emoción tras recordar a una reconocida figura que murió hace poco tiempo. "Fue hermoso trabajar con él", expresó.

En diálogo con Socios del Espectáculo, conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece, Eugenia Tobal habló sobre sus trabajos en televisión no solo como actriz, sino también en la conducción de programas. En medio de la entrevista, la emoción la invadió y no pudo contener las lágrimas.

En el programa le mostraron escenas de ficciones en las que trabajó como 009 Central, Mujeres Asesinas y Padre Coraje, sumado a su labor por fuera de la actuación en Pura Química, Hogar Dulce Hogar y Cocineros de noche. Al rememorar este último ciclo, Tobal quebró en llanto, ya que allí compartió pantalla junto con Guillermo Calabrese, quien falleció a mediados de abril de 2023 por un paro cardíaco.

Cuando terminaron de mostrarle el tape de los momentos vividos con el chef y conductor, la actriz (que viene de protagonizar Diario de un Gigoló en Netflix, una adaptación de la serie original de Estados Unidos que fue encabezada por Sebastián Ortega) se conmovió hasta las lágrimas. "Me mató, perdón. Por Dios... fue hermoso trabajar con él", subrayó la actriz, quien se mantuvo con expresiones monosílabas por la emoción que la arropó recordar a Calabrese. Es por eso que tanto Lussich como Pallares decidieron hacerle algunas preguntas para sacarla de ese estado.

La figura que reemplazó a Guillermo Calabrese en El Nueve

La muerte de Guillermo "Cala" Calabrese sacudió al mundo de la gastronomía, a los medios de comunicación y a las autoridades de canal Nueve. El famoso chef era el conductor de Qué Mañana!, el magazine que compartía con Daniel Goméz Rinaldi y destacados panelista, por lo que mientras lidiaban con el dolor de su perdida tuvieron que salir de urgencia a buscar un reemplazo y ya dieron con el elegido.

Tras la dolorosa noticia, la gerencia de la señal tiene pensados dos posibles conductores: Mariano Peluffo y el veterinario Juan Enrique Romero. "Más allá que seguirá siendo un magazine con el mismo staff y mismo nombre, 'Qué mañana' tendrá un nuevo conductor animador y será @marianopeluffo", indicó el periodista Pablo Montagna. Otras versiones apuntan al médico veterinario que es parte de ciclo. Finalmente, quien está al frente del ciclo es Mariano Peluffo.

El día de la muerte de Cala, Què Mañana no estuvo al aire, pero el lunes 24 de abril regresó con la conducción especial del ex Cocineros Argentinos Juan Ferrara y la actual conductora de Escuela de Cocina Jimena Monteverde, quienes llevaron adelante un homenaje al chef. Desde ese momento hasta la actualidad, el ciclo quedó a cargo de Ferrara, y las autoridades de El Nueve buscan que el cocinero continué, pero todavía no está cerrado, pues el cocinero tenía un compromiso previamente asumido.