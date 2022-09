No hay vuelta atrás: Mauro Icardi "tiene de rehén" a Wanda Nara

Filtran que Wanda Nara y Mauro Icardi tendrán una separación definitiva y que el futbolista la tendría controlada con una terminante condición.

Wanda Nara y Mauro Icardi tuvieron varias idas y vueltas desde que estalló el Wandagate, el escándalo con "La China" Suárez. A pesar de su decisión de seguir juntos luego de aquella infidelidad, ahora se filtró un detalle que podría cambiarlo todo: que su relación está por terminarse y que el futbolista del PSG tendría acorralada a Wanda con una fuerte condición dentro de su relación.

De acuerdo con estas versiones, la pareja está atravesando una fuerte crisis y esta vez la separación será definitiva. "Estamos hablando de una crisis final, de una relación que se encamina rumbo a estrellarse. Como muchas parejas, no te separás de un día para el otro, sobre todo cuando hay hijos y mucha plata de por medio", adelantó Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo (El Trece).

"Es una separación anunciada, están muy distanciados. Wanda está plantada frente a un Icardi cada vez más tóxico que le dice 'no nos separemos, quedémonos por los chicos, quedate conmigo'", sumó el conductor. Luli Fernández sumó que aunque la pareja se muestra muy unida en redes sociales, hay un tema económico de por medio que están manteniendo en secreto.

“La realdad es que la firma del contrato de Mauro Icardi con el club turco tiene mucho que ver con la gestión que hizo Wanda meses previos para que esto suceda. Por supuesto que hay un vínculo entre ellos también que tiene que ver con el dinero, ella es su representante, ella cerró este pase y, si ella no estaba, él no firmaba”, destacó la panelista. En este sentido, agregó que Icardi "muchas veces la tiene a ella como de rehén con respecto a los contratos comerciales que tienen ambos". "Es un 'si vos no venís, yo no firmo’”, sumó Fernández.

Adrián Pallares recordó que recientemente, Nara dijo en una entrevista que gracias a todo el dinero que hizo, ni ella, ni sus hijos ni sus futuros nietos necesitarán trabajar, por lo que resulta llamativo que haya viajado a Argentina por motivos laborales. "¿Por qué Wanda decide venir a trabajar a Argentina? ¿Se quiere alejar? ¿Quiere sus propios emprendimientos? Hay toda una red que viene preparando desde el Wandagate", observó el conductor.

Fuertes rumores de un acercamiento entre Wanda Nara y L-Gante

Por otro lado, también salieron a la luz versiones de un vínculo cada vez más fuerte entre Wanda Nara y L-Gante. De acuerdo con estos rumores, la empresaria y el cantante mantienen contacto por redes sociales e incluso fueron vistos en una fiesta. "Están cada vez más cerca, están compartiendo una relación de amistad profunda. Compartieron una fiesta súper bien, pero no se besaron. No se vio algo públicamente, pero llamó la atención. Era una fiesta privada, pero había mucha gente", reveló la periodista Mariana Brey en Socios del Espectáculo.