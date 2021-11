No es Tinelli: Suar levanta otro histórico programa de El Trece

En las últimas horas revelaron que El Trece levantó otro histórico programa que iba a salir por su pantalla. Te contamos de cuál se trata.

El Trece está tomando medidas muy significativas en su programación después de un año en el que fue derrotado sistemáticamente por Telefe en materia de rating. A horas de que se confirmara que se levantó Showmatch, revelaron que el canal del Grupo Clarín tomó la determinación de suspender otro histórico programa que iba a salir por la pantalla de la señal. La información fue revelada tanto por Marina Calabró en Lanata sin filtro (Radio Mitre) como por el periodista Leo Arias en su cuenta de Twitter.

El 2021 fue particularmente malo para El Trece en el rating. Su competencia con Telefe fue despareja durante todo el año y en ningún momento logró vencer a su rival, pese a las diferentes medidas y reestructuraciones que llevaron a cabo para revertir las derrotas en todas las franjas horarias. Ni siquiera con el regreso de Showmatch lograron vencer a Telefe, que tuvo a MasterChef Celebrity, La Voz Argentina y Doctor Milagro como sus puntos más altos durante el año. En las últimas horas, distintos periodistas de espectáculos revelaron que El Trece dio de baja otro importante programa de su pantalla.

"Se cayó la entrega de Premios Martín Fiero de televisión argentina año 2019", tituló Marina Calabró con sencillez y sin ningún tipo de eufemismos en el comienzo de su columna de espectáculos en Lanata sin filtro (Radio Mitre). Por su parte, el periodista Leo Arias dio la misma información en su cuenta de Twitter: "Exclusivo…NO habrá Martin Fierro de aire por El Trece". La sorpresiva noticia llegó solo unas horas después de que se realizara la entrega de los Martín Fierro de cable.

Los motivos de la suspensión de los Martín Fierro de aire

"Por ahora estamos de condiciones de afirmar que la posibilidad de fiesta, entrega de premios, nominados, ternas, ganadores, está caído", detalló Marina Calabró en su columna en el programa radial de Jorge Lanata. En ese sentido, Marina Calabró contó que se comunicó con fuentes de El Trece para consultar sobre esta información, donde se encontró con una respuesta fría y escueta: "Lo que me dicen es algo así como ‘nosotros nunca lo dimos como confirmado, esto no está en grilla’, como una cosa ajena, lejana".

"Algunas fuentes allegadas a la organización me dicen ‘mirá, acá el problema es que no hay plata’", precisó la periodista sobre los motivos de la suspensión de la entrega de los Martín Fierro de aire. "Ellos querían poner los fierros, no pagar derecho de transmisión y la publicidad se la quedaban casi toda. Otra cosa es que habían previsto la posibilidad de hacer una fiesta austera… una cosa sobria, ajustada al espíritu de los tiempos", sumó Marina Calabró, a lo que Lanata fue un poco más allá al tildar de "berreta" la celebración que querían realizar.