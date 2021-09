Niembro fue destrozado por Fernando Bravo: "Difícil soportarlo"

Fernando Bravo liquidó a Fernando Niembro por sus comentarios en los partidos de fútbol por ESPN y Fox Sports Premium. "Se me hizo difícil soportarlo", admitió.

Para sorpresa de muchos, Fernando Niembro volvió a comentar algunos partidos de fútbol en ESPN y en Fox Sports Premium, y causó el repudio de varios fanáticos del deporte más popular en la Argentina por sus reiteradas intervenciones en las transmisiones televisivas. Algo que al parecer irritó hasta a su colega Fernando Bravo. El también presentador y locutor de 77 años destrozó a quien fue el histórico compañero de Mariano Closs en la dupla, aunque en la actualidad suele compartir su trabajo durante los encuentros con Jorge Barril y Juan Manuel "Bambino" Pons.

Lo cierto es que Bravo no aguantó demasiado las permanentes acotaciones de "Don Niembro" y lo hizo notar públicamente en su programa Bravo Continental (Radio Continental, AM 590): “Está muy verborrágico, se me hizo difícil soportarlo. Habla mucho, hablaba más que el relator inclusive... Es más, el relator un par de veces tuvo que meterse porque venía una jugada de peligro y lo tuvo que interrumpir, porque se quedaba sin la posibilidad de relatar la jugada que podía desembocar en un gol”.

Auténticamente sorprendido según se lo podía escuchar en la emisión radial, Fernando Bravo culminó el momento en el que fulminó a Niembro con relación a su desempeño en vivo en el encuentro en el que Independiente derrotó como visitante a Huracán por 1-0 el domingo 19 de septiembre de 2021: "Lo escuché y primero no lo reconocí. Dije '¿quién es este que está hablando tanto?'. Y después me di cuenta de que era Niembro, que estuvo mucho tiempo ausente en las transmisiones... Realmente muy verborrágico".

Fernando Niembro volvió a comentar partidos de fútbol en la televisión argentina

En mayo de 2021, el periodista deportivo de 73 años regresó a la pantalla chica después de haber estado alejado durante seis temporadas de los medios de comunicación. No solamente comenta en los cotejos del deporte más popular a nivel nacional, sino también en algunos otros de la Copa Sudamericana. Sin embargo, no fue muy bien recibido en las redes sociales en su retorno: fue el centro de muchos memes y burlas, especialmente en Twitter.

La denuncia de corrupción contra Niembro y sus vínculos con Mauricio Macri

En septiembre de 2015 salió a la luz públicamente el Caso Niembro, que hace referencia a la denuncia y a los hechos relacionados con la contratación irregular de empresas relacionadas con él por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en manos del PRO de Macri en aquel entonces. El reportero era el candidato que encabezaba la lista de diputados de Buenos Aires por dicho partido dentro de la alianza Cambiemos.

​La situación es empleada por periodistas ​y políticos como referencia para otras similares, como por ejemplo cuando en junio de 2017 el diputado Rodolfo Tailhade (del Frente para la Victoria) pidió que se investigara a Luis Majul por algo parecido. Al hacerlo, indicó que "se repite el modus operandi del Caso Niembro".

Una de las explicaciones que dio el comentarista fue que había vendido una de las firmas a su socio, Atilio Meza; pero oficialmente seguía siendo de su propiedad y además Meza era candidato de la misma lista. El candidato a Presidente de la Nación, Macri, aclaró que él no estaba al tanto de nada y que debía decidir la Justicia al respecto.

La Usina Producciones

Fue fundada en 2012 por Niembro y Meza, y registrada como proveedora de servicios de la Capital, de acuerdo a la Ley 4764 de Compras y Contrataciones. Según la denuncia, la empresa accedió a al menos 170 contratos ocultados (que no figuran en el Boletín Oficial) por un total de 19,5 millones de pesos. ​Las mismas se realizaron por "contratación directa" (a discreción del gobierno, sin licitación u otro mecanismo transparente), por mecanismos que deben invocarse "sólo cuando razones de urgencia" lo ameriten.

La fiscalía de instrucción número 43 realizó allanamientos por la causa, a cargo del fiscal Carlos Velarde, y así el protagonista se bajó de la fórmula electoral. A principios de junio de 2017 fue sobreseído por la causa que investigaba las supuestas contrataciones irregulares, aunque continúa bajo la mira de la Justicia actualmente por lavado de dinero.