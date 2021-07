Nicole Neumann y un insólito comentario sobre el rostro de una participante: "¿A mí sola me pasa?"

Una participante de Los 8 Escalones llamó la atención de todos en el set. La modelo encontró similitudes entre una participante y Pampita.

Esta semana, el programa televisivo Los 8 Escalones del Millón recibió a una nueva participante. Se trata de una médica, llamada Ángeles. En esta oportunidad, la joven tomó los desafíos que propone el programa conducido por Guido Kaczka, en donde debió contestar varias preguntas de diferentes temas.

Cuando fue el turno de hablar del jurado, compuesto por los periodistas Martín Liberman y María O’Donnell, la actriz Carmen Barbieri, el inventor Gino Tubaro y la modelo Nicole Neumann, ésta última soltó un comentario que desató un debate. “¿No les hace acordar a… O a mí sola me pasa?”, comenzó Neumann.

“No sé si me hace acordar a Pampita o a Tefi Russo, la mujer del Pollo Álvarez. ¿Te lo han dicho?”, le preguntó a la concursante. “No”, respondió ella, entre risas. “De ambo y crocs no me parezco a nadie, soy una crota”, bromeó, en alusión a la vestimenta que usa durante su trabajo. Así, les contó a los televidentes que forma parte del personal de salud en el Hospital Fernández y en el Hospital Español, y aprovechó la ocasión para mandarles un saludo a sus colegas.

El momento de tensión entre Nicole y una ganadora

Justo esta semana, Cecilia, una mujer comerciante de 55 años, se consagró como la ganadora en toda la historia del concurso, batiendo un récord nunca antes visto: se llevó un millón de pesos. Hacia el final, la mujer debió responder una pregunta relacionada con el mundo del arte, cuya sección está coordinada por Barbieri. ”Vamos a seguir hablando del mundo artístico, en especial del teatro. Hay un idioma especial en el ambiente que, tal vez, la gente no conoce. Ahí va la pregunta: en el teatro, ¿a qué nos referimos cuando nombramos la palabra ‘proscenio’?”, le preguntó la estrella.

Inmediatamente, Cecilia supo la respuesta: “parte delantera de un escenario”. Al instante, una lluvia de papel picado dorado inundó la escena y empezaron los festejos. A pesar de todos los aplausos y las caras de fascinación de todo el jurado, incluso de Nicole, que no le negó el aplauso, había ocurrido una situación incómoda entre ambas dos días atrás. Cuando Cecilia se presentó al programa, tuvo que contestar frente a las cámaras a qué se dedicaba. Como respuesta, dijo que era dueña de una pollería. Neumann no pudo disimular y soltó un: “mmm”, dando a entender lo poco que le había agradado su respuesta.

Resulta que, desde hace mucho tiempo, la modelo es vegetariana y hace poco comenzó a implementar un estilo de vida vegano. Acostumbrada a los cuestionamientos y a los comentarios de burlas que recibe a diario en las redes sociales, expresó: “Creo que es mucho más el aporte positivo que tengo hacia los animales en este proceso de convertirme, comunicar y concientizar a la gente. Los invito a abrir sus corazones y no criticar”.