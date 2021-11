Nicole Neumann habló de Cubero tras confirmarse el embarazo de Mica Viciconte

La modelo se expresó ante las cámaras acerca del bebé que espera su ex pareja, Fabián Cubero, con su actual novia.

Nicole Neumann rompió el silencio y se expresó sobre el embarazo de Mica Viciconte, la actual pareja de su ex, Fabián Cubero. Tras ser interceptada en la calle por un cronista, la modelo no tuvo otra opción que explayarse sobre sus sentimientos ante la llegada de un hermanito para sus hijas, Sienna, Allegra e Indiana.

"Les deseo lo mejor, siempre un bebé es bienvenido. Si el padre de mis hijas está feliz, mis hijas van a estar felices que es lo que más me importa en la vida así que me alegro", comenzó su descargo la conductora de TV, en diálogo con Intrusos.

Neumann hizo hincapié en el gran momento laboral y personal que atraviesa: "Sigo disfrutando mi gran momento, me va bien en lo laboral, con mi pareja, con mis hijas, así que estoy en un muy buen momento". De esa manera, la modelo recordó que está de novia con el piloto de turismo carretera Juan Manuel Urcera.

Además, la ex de Cubero reaccionó ante la frase que Pampita había lanzado sobre la noticia del embarazo. "Luca también va a unirlos a todos de otra manera, porque hay hermanos de hermanos, y va a hacer que todos los grandes se manejen con cierto respeto. Le va a hacer muy bien a todos. Nos encanta verlo a Fabián Cubero de nuevo papá y de un varón", expresó la esposa de Roberto Gardía Moritán. "Bueno, ojalá que sea como ella dijo. Yo sabía igual la noticia. Mis hijas siempre quisieron tener un hermanito así que están muy contentas. Seguro van a querer comprarle algo cuando nazca. Yo quiero la paz y lo mejor para mi familia, así que ojalá esté todo mejor".

El último conflicto de Mica Viciconte y Nicole Neumann

Después de que Mica Viciconte asegurara que Nicole Neumann no la había saludado, la modelo le respondió en una entrevista que dio en el desfile de su hija Indiana: "No se crean todo lo que cuentan, chicos. Igual, está todo bien. ¿Fabián contó que no hubo saludo? Lo bueno es que a Manu Urcera no le interesa estar hablando en la prensa, ni a mí tampoco", lanzó.

"¿Si me crucé con Fabián y Mica? No sé, ni idea. No los vi, sabía que estaban, de hecho las traía su papá porque es el día que están con él. No fue un momento incómodo ni evité nada, a mí ya me da igual, chicos. Es un tema superadísimo hace años. Yo estuve atrás acompañando a Indi, salí cuando arrancaba ya el desfile", cerró.