Nicolás Repetto y Benjamín Vicuña se agredieron físicamente: "Por chileno"

El actor Benjamín Vicuña contó una desconocida anécdota con final triste que lo unió al conductor Nicolás Repetto y que terminó en una pelea.

Benjamín Vicuña recordó una tensa pelea que tuvo con Nicolás Repetto durante un partido de fútbol y que casi terminó a las piñas. "Creo que fue por ser chileno", sentenció el actor que actualmente protagoniza la obra teatral El método Grönholm.

Invitado a LPA (América TV), el programa que conduce Florencia Peña, Vicuña repasó una desconocida anécdota con final triste que vivió en un amistoso que jugó en Punta del Este: “Soy de insultar mucho cuando juego al fútbol y tiendo a creer que es la final de la Copa del Mundo pero no, es un partido con viejos de mi…Yo como extranjero fui con mis botines, chiquitito".

“Tranquilito, tranquilito, empecé a jugar y a dar la vida. Había mucho amiguismo y yo era el único sapo de otro pozo. En un momento me pegaron por detrás y yo reaccioné", agregó Vicuña antes de revelar la identidad del agresor. “Nico (Repetto) se enojó, se acercó y me tiró un cabezazo. ¡Ahí se dio mucho folklore. Era ‘vení, vení!”, reveló.

Luego de aclarar que Marcelo Tinelli formaba parte del grupo que se juntó a jugar al fútbol, Benjamín cerró su tensa historia con Repetto: “Esta historia tiene un final triste. Siguieron todos jugando y me echaron a mí solo. Me pareció muy raro. ¡Yo creo que fue por ser chileno! Esta fue una pelea de calentón a calentón y medio y ahí finalizó mi carrera en el fútbol".

Flor Peña sorprendió a Benjamín Vicuña: "¿Practicarías el poliamor?"

Vicuña está recién separado de Eli Sulichin, luego de haber concluido su relación de manera completamente inesperada. Mientras transita su soltería, el actor chileno respondió una picante pregunta que le hicieron en el programa Florencia Peña: si estaría en una relación abierta. Antes de Sulichin, Vicuña estuvo en pareja con "La China" Suárez, y mucho antes, con "Pampita". Con todas ellas mantuvo una relación cerrada, a pesar de que se lo acusa de haber sido infiel en varias de sus relaciones.

"¿Practicarías el poliamor?", le preguntó Diego Ramos. "¿Qué sería eso?", preguntó Benjamín. En respuesta, Peña señaló: "Hay muchas cuestiones, pero ¿tendrías una pareja abierta? Esa es la pregunta". Luego de pensarlo unos segundos, el actor respondió que no.

"No, soy un poquito... soy medio limitado en ese sentido. Creo que es una conversación media profunda, y acá me vas a decir que no", le dijo a Peña, explicándole que para él, si una persona está realmente enamorada no quiere estar con otras personas, a excepción de los primeros meses.