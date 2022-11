Nicolás Cabré reveló lo que todos esperaban de La China Suárez: "Por eso nos separamos"

El actor dio a conocer cómo es su colega como madre de su hija Rufina. Nicolás Cabré es papá de la primera hija de la actriz, nacida en 2013.

Nicolás Cabré habló sobre su hija Rufina y contó cómo es su relación con su expareja, Eugenia "La China" Suárez. El actor reveló cuán fluido es su vínculo con su colega y recordó por qué se separaron a poco tiempo del nacimiento de su única hija.

"'La China' es la mejor madre que Rufi puede tener. Gracias a Dios, nunca tuvimos problemas. Nos llevamos súper bien. Recién estaba hablando con ella", comenzó su descargo el actor de series como Botineras, Son Amores y Mi Hermano es un Clon. Y sumó: "Nuestras conversaciones son por Rufi. Nunca discutimos".

El artista reconoció que en algunas ocasiones tienen diferentes puntos de vista con Suárez en relación a la crianza de su hija. "Por eso nos separamos, pero hacemos un equipo. La prioridad siempre es Rufi y siempre lo fue. Nos apoyamos los dos", agregó Cabré en diálogo con Dante Gebel.

"No solo somos la China y yo, es la familia. Yo puedo hablar con Marcela, su mamá. Es una familia. Me da mucha alegría y me llena de orgullo que sea así porque todo lo vive ella (Rufi). Entonces, ella ve a sus padres compañeros, somos un equipo y lo vamos a ser hasta el último día de nuestras vidas", concluyó el actor.

El amor de Nicolás Cabré por su hija Rufina

"Mi vida es todo a través de sus ojos. Descubrí que casi no tengo necesidades más que verla feliz. No creo en el exceso, pero hoy me doy cuenta que si ella es feliz, no necesito más. Siempre tuve muy presente el deseo de ser padre", enunció el actor y aseguró que disfruta mucho de la crianza de su hija. Y cerró: "Disfruto y tengo una hija maravillosa que me acompaña desde muy chiquita".

La felicidad de Nicolás Cabré tras un viaje con su hija

El actor compartió una foto en su cuenta de Instagram en la que se mostró con su hija en Hollywood. "Se termino este viaje mi Rufita hermosa. Y no puedo decirte otra cosa mas que gracias y que te amo con mi vida. No existe palabra para describir lo que me haces sentir. El orgullo que me da verte feliz, desenvuelta por la vida, respetuosa, siempre con buena onda", escribió Cabré en el pie de foto de su posteo. Y concluyó: "Gracias por ser mi compañerita, por hacer que este viaje y que todos los días sean inolvidables. Gracias por hacer que mi vida sea un viaje hermoso".