Nico Occhiato encaró a Flor Vigna tras el estreno de su canción: "¿Me la escribiste a mí?"

Nico Occhiato enfrentó a su ex, Flor Vigna, y le preguntó si su nueva canción Una en un Millón está dedicada a él.

Nico Occhiato enfrentó a Flor Vigna, su expareja, con quien terminó su relación en marzo de 2021 después de 7 años juntos. El influencer no tuvo miramientos a la hora de hacerle una fuerte consulta cara a cara a la actriz y cantante.

Flor acaba de estrenar una nueva canción llamada Una en un Millón, que narra una historia de desamor sobre una chica que fue engañada por su novio y que intenta olvidarse de él para que no se convierta en “una obsesión”. Occhiato se sintió interpelado por varias estrofas de la canción y decidió llamarla por teléfono para preguntarle de una vez por todas si estaba dedicada a él.

“Tengo que olvidarme de este amor antes que se vuelva una obsesión. Ya no pidas mi ubicación, baby, yo soy una en un millón. Antepuesta, siempre dispuesta para ti- Buscás un Fiat 600 y tenías un Ferrari (…) Ni Bella ni Bestia, vos fuiste alto gato”, canta Vigna en algunas partes de su nueva canción. Nico se quiso sacar la duda y la llamó por teléfono mientras estaba grabando su ciclo de podcasts, Nadie Dice Nada, que hace junto a sus amigos Nati Jota, Flor Jazmín Peña y Nacho Elizalde.

“Acabás de sacar un tema. Llamo para desmitificar... ¿Me la escribiste a mí?”, la encaró en conductor. Del otro lado del teléfono, la cantante le respondió, irónica: “¿Y vos qué pensás?”. “Uhhh, si. ¡Reina!”, gritaron todos los amigos de Nicolás. “Yo pienso que no… nunca te pedí la ubicación, no tengo una Ferrari, no tengo una cuñada…”, respondió Occhiato.

“¡Te sabés la letra!”, le gritó Vigna, entre risas. “No me estás respondiendo… No es para mí el tema, ¿no?”, le repreguntó su ex al notar que no le estaba siendo sincera. “No, no es para vos… Pero hay frases que podrían entrar tranquilamente, como: ‘Ni Bella ni Bestia, vos fuiste alto gato. ¡Sos alto gato!’", le recriminó, haciendo una clara referencia sobre cómo se comportaba él cuando estaban juntos. “Y hay otra parte que dice: ‘Buscás un Fiat 600 y tenías un Ferrari’. Vos comías bien, hijo de p… Igual, ¿Qué hacemos hablando por acá?”, cerró la cantante.

Flor Vigna y Nicolás Occhiato trabajarán juntos en un nuevo proyecto

A mediados de marzo, se dio a conocer que Flor Vigna y Nico Occhiato se unirán para trabajar juntos en El Último Pasajero, el programa de entretenimientos de Telefe que volverá a la pantalla chica. Luciano Castro, actual pareja de la artista, conversó sobre esto con LAM (Los Ángeles de la Mañana) y aseguró que su prioridad es apoyar a Flor en todas sus metas, mucho más allá de los celos que podría generarle verla al lado de su ex.

“En lo personal yo estoy re contento, es un proyecto enorme el que van a hacer. Flor tenía muchas ganas de hacer algo paralelo a la música, le salió esto y yo no tengo más que celebrar y acompañar”, expresó Castro. Sin embrago, reconoció que verlos juntos podría generarle algo. “Cualquier cosa que me pueda llegar a generar o que me pase a mí que esté ella con Nicolás tiene que ver con lógicas de la vida. Está todo muy en orden y muy tranquilo. Estoy muy contento de que pueda trabajar con Nicolás y que me lo pueda contar. Todo tiene que ver con elegir una postura distinta a la que tuve muchos años de mi vida”, cerró.