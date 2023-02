Nazarena Vélez enfrentó a Carmen Barbieri en medio de la polémica y opinó sobre Fede Bal: "No soporta"

La panelista de LAM enfrentó a su exconsuegra y contestó a la fuerte recriminación que hizo en vivo.

El escándalo por las infidelidades de Fede Bal a su exnovia Sofía Aldrey sigue creciendo y salpicó a varias personas del círculo del actor relacionadas al mundo de la farándula. Precisamente, la situación volvió a activar el fuego en la pelea entre Nazarena Vélez y Carmen Barbieri, las actrices que estuvieron involucradas por el noviazgo de Barbie Vélez y el protagonista de Kinky Boots.

La guerra entre Vélez y Barbieri se remonta hace algunos años atrás, luego de que sus hijos se separaran por una infidelidad de Fede Bal y se desatara un problema mediático. Desde entonces, las madres de los dos involucrados quedaron enemistadas y decidieron no mantener más vínculo dentro y fuera de los medios. Sin embargo, a raíz del nuevo escándalo que involucra al actor, Carmen apuntó contra Nazarena porque "hizo caras" al enterarse de la noticia y la amenazó al aire de Mañanísima, ciclo que conduce en Ciudad Magazine.

"Los comentarios de la gente que no lo quiere son bárbaros. Hay que verle las caras a la gente. Diciendo ‘viste, tenía razón’. Si yo hablara… Si yo hablara. Sabés que te lo estoy diciendo a vos. Si yo contara la verdad. Entonces, no hagan caras", lanzó Barbieri a modo de indirecta para su exconsuegra. Por este motivo, Nazarena decidió replicarle al aire de LAM y aseguró que "Carmen no soporta que ella la ignore".

“No entendí mucho lo de Carmen que se enojó conmigo porque hice caras cuando hablábamos del tema. Que lo maneje en terapia, yo estoy en un programa y si estoy escuchando a mi compañera y escucho que dicen que 'se van a tatuar un pene' me voy a reír porque sino no estaría prestando atención", empezó por decir la mamá de Barbie Vélez, quien está por dar a luz a su primer hijo. Luego, aseguró: "Yo de esto me podría hacer una fiesta".

Fiel a su estilo Vélez confesó que prefiere correrse de la polémica y olvidar por completo la relación de su hija con Fede Bal. "La verdad es que no me interesa, estoy a días de ser abuela. Siento que Carmen no entendió nada. Hace dos meses me quería pedir perdón y ahora me amenaza", aseguró. Luego, sentenció: "Ella no soporta que la ignore. Yo podría haber dicho ‘vieron que les dije’, pero me callé la boca".

De mal en peor: la familia de Sofía Aldrey explotó por el escándalo mediático y analizan medidas drásticas

Sofía Aldrey está en el centro de la polémica desde hace ya varias horas por haber expuesto públicamente las infidelidades de Fede Bal, se filtró que su familia estaría enfurecida con ella y hasta amenazan con medidas drásticas. "El 'Gallego' Iglesias está emputecido", revelaron en El Trece sobre el enojo del abuelo de la maquilladora, cabeza de una de las familias más célebres de Mar del Plata.

En las últimas horas, un fuerte escándalo sacudió el mundo del espectáculo cuando Sofía Aldrey se pudrió de las infidelidades de Fede Bal y lo expuso mediáticamente. Algo extraño para la maquilladora, ya que suele cultivar el bajo perfil pese a lo mediático que era su novio. Pero la controversia en los medios no solo salpicó a Bal, sino que también llegó hasta la familia Iglesias-Aldrey, una de las más prominentes de Mar del Plata.

Fue Rodrigo Lussich quien contó en Socios del espectáculo que se había desatado la furia en "una de las familias más tradicionales, millonarias, clásicas y dueña de media ciudad". "Su familia está indignada con ella por estar exponiendo un apellido célebre de Mar del Plata, en medio de semejante puterío", agregó el periodista uruguayo sobre el enojo que habría con Sofía en su círculo más íntimo, cultores del bajo perfil.

"Nos llega que le dicen cosas tremendas como 'si pudiera, te desheredaría'", sumó Adrián Pallares. Por su parte, Lussich agregó más información sobre el enojo de la familia de Sofía: "El 'Gallego Iglesias', que es el abuelo de la chica, está emputecido y la quiere desheredar. Dicen que no pueden tirarlos al escarnio, su apellido en el barro mediático. Ella es la nieta del fundador de ese imperio".

Para que quede bien claro el poder que tiene la familia Aldrey-Iglesias, Pallares contó: "Son dueños de un shopping, de un diario, de radios, de canales de televisión y de los hoteles más importantes". "Es la familia más poderosa de Mar del Plata y una de las diez familias más importantes de este país a nivel económico. Ella es la princesa, la heredera, la niña que han cuidado en una cajita de cristal", concluyó el periodista de Socios del espectáculo.