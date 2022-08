Nazarena Vélez rompió en llanto al enterarse que Barbie está embarazada: "Un cagazo"

La productora teatral y actriz no pudo contener la emoción en LAM ante el especial momento que vive su hija Barbie. Nazarena Vélez demostró una vez más el estrecho vínculo que tiene con su primogénita.

Nazarena Vélez rompió en llanto en pleno vivo cuando hizo referencia al embarazo de su hija Barbie en LAM, ciclo donde mostraron un video del momento en que la actriz le contó a su madre que iba a ser abuela. La hija mayor de la productora teatral salió al aire desde un móvil y contó en primera persona cómo vive este especial momento junto con su esposo, Lucas Rodríguez.

"No lo puedo creer todavía. Me dijo: ‘Vení mami a comer a casa que cociné una pavada’. Y como ella no lo estaba buscando, según lo que me había dicho, no me lo esperaba ni de casualidad. Por eso, cuando me preguntaban si iba a ser abuela, yo decía: ‘Hay que ver si se puede, si se quiere", comenzó su descargo la protagonista de obras teatrales como Los Grimaldi y Eramos tan amigas... Una comedia de a dos. Y agregó: "La veo bebé, la veo chiquita. Y aparte, lo que me pasó es que cuando la miré a los ojos, ella tenía un cagazo. Se me quedó como diciendo: ‘Sí, te juro que sí'".

Vélez dio a conocer que después del fuerte abrazo que le dio a su hija cuando se enteró, ésta le dijo: "‘¿Y ahora qué?’ Es tan chica y tenemos una relación que no sé cómo explicarlo, todavía estoy en shock". En ese momento Ángel de Brito presentó a Barbie, quien también se mostró emocionada desde su casa: "La amo. La estaba viendo recién y casi lloro. Primero, por lo que me bancó de verdad, porque no dijo absolutamente nada. Yo le conté el primer día que me hice el test porque no sabía que hacer, a qué médico tenía que ir...Eran muchas cosas en mi cabeza y dije: ‘Necesito contarle a mi mamá para que me ayude y me tranquilice'".

"Estoy medio, medio. Estuve con bastantes náuseas. Estoy de tres meses y todo este tiempo, básicamente, estuve con mucho sueño y cansancio, lo lógico. Pero es todo nuevo para mí, así que estoy experimentando todo", agregó la actriz. Y cerró: "Fuimos muy cautelosos, queríamos hacernos todos los estudios y que estuviese todo bien".

Barbie Vélez contó cómo se enteró que estaba embarazada

La hija de Alejandro Pucheta y Nazarena Vélez relató la manera en que se enteró que iba a ser mamá: "Yo en realidad no me di cuenta. Estaba con un tema hormonal, por eso sentía que no era el momento. Me hice el test como para ver el negativo, porque así me iba a relajar y me iba a venir. Y cuando vi el positivo no lo podía creer".