Nazarena Vélez contó el fuerte motivo por el que no puede ver a Fede Bal: "Muchos"

La panelista de LAM no tuvo filtros al hablar sobre el hijo de Carmen Barbieri. La pregunta de Ángel de Brito que destapó la verdad.

Los premios Martin Fierro revivieron el viejo conflicto entre Fede Bal y Nazarena Vélez. El hijo de Carmen Barbieri ganó una de las estatuillas de la noche por su programa Resto del mundo y tras la premiación habló con el notero de LAM. Pero la entrevista indignó a la panelista, quien hizo una fuerte revelación.

La enemistad entre Federico y Nazarena comenzó hace 7 años, cuando el actor se separó de Barbie Vélez. En ese entonces, ambos denunciaron conductas violentas por parte del otro y se desató un polémica que ocupó los programas de espectáculos durante semanas.

"Ángel y mamá se adoran. El tema es que a los dos les gusta ser picantes", dijo Bal en su charla con el cronista de LAM. De nuevo en el estudio, Ángel de Brito le preguntó a Nazarena Vélez qué haría si Fede asiste al programa y la actriz fue tajante: "Con él yo no estoy".

El conductor indicó que le gustaría visitar a Carmen Barbieri en su programa de Magazine y que la artista le devuelva la gentileza, tal y como hicieron el año pasado. De inmediato, recordó que Nazarena se había ausentado ese programa y la angelita le recomendó que la invite el próximo viernes, ya que ella no va estar presente porque tiene una función de teatro.

"¿El viernes no estás? Carmen, bienvenida a LAM. Vení con Carmencito (Fede Bal)", afirmó el conductor. Pero fue interrumpido por Marixa Balli, enemistada con Carmen desde hace varios años. "Esto se lo pregunté a Naza el año pasado, vos, Marixa, si viene Carmen ¿Qué harías? ¿Te quedarías ese día o me pedirías retirarte?", le consultó el conductor a la creadora de La cachaca. "No, yo me quedo. Que me diga en la cara que me pidió perdón", subrayó la bailarina.

Después, Ángel consultó: "¿Y si viene Carmencito?". Y encontró una contundente reacción de Nazarena. "No, con él yo no estoy. No. Con él no estoy. No lo quiero ver, no lo quiero cruzar, no lo quiero ver. Nada, nada, porque no sé cómo reaccionaría", remarcó.

La incómoda pregunta a Fede Bal sobre sus festejos post Martín Fierro

Federico Bal celebró el Martin Fierro que ganó Resto del Mundo, el programa que conduce en El Trece, en Socios del Espectáculo y fue sorprendido por su madre. La conductora de Mañanísima irrumpió en el estudio del programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich: "Mostrame el Martín Fierro. Cuando ganó ¡el grito que pegué! La gente del edificio sabe que vivo sola, habrán dicho 'tiene un novio nuevo'". "Grité: '¡Sí! ¡Vamos!'. Me agarró alegría, especialmente por Resto del Mundo, que es un programón", agregó.

"Y cuando me nombró, casi me morí. Nunca me decís eso en privado", le reprochó la conductora de Mañanísima a Fede, quien la oía sonriente. Sincero y con humor, Bal le respondió: "No sé ni lo que dije, vieja, ni idea". "Dijiste que soy tu faro", le contestó Carmen. Y su hijo bromeó: "¿Dije eso? Estás poniendo cosas en mi boca que yo no dije".

De inmediato, Barbieri le hizo una pregunta que incomodó al conductor: "¿Te fuiste con alguna chica? ¿Estuviste con alguna chica anoche?". El joven quedó boquiabierto y su madre repreguntó: "Si te acompañó alguien, quiero decir. Como todo lo cuenta al aire. Dice que me quiere al aire. Bueno". Rápidamente Fede respondió que no, pero Pallares lo desmintió: "Sí, estuvo. Se le notó".