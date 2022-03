Nazarena Di Serio reveló en 100 argentinos dicen que un periodista de El Trece hacía el noticiero en calzoncillos

La reemplazante de Darío Barassi mandó al frente a un famoso conductor de noticiero de El Trece que conducía en paños menores.

Nazarena "Naza" Di Serio regresó a 100 Argentinos dicen para sustituir a Darío Barassi, quien todavía se ocupa de otros compromisos antes de volver a la pantalla de El Trece, el próximo 7 de marzo, y disparó sin filtro contra un "famoso conductor" al deslizar que hacía el noticiero en calzoncillos.

Todo comenzó cuando la periodista que suele informar el clima en TN y El Trece leyó una de las consignas que los integrantes de las familias debían resolver. “La televisión tiene cierta magia que puede romperse en dos segundos con un paneo fuera de lugar”, comenzó la comunicadora, que le pidió a las dos participantes del programa que completaran la siguiente frase: “El cámara enfocó abajo del escritorio y el conductor estaba en…”.

Rápidamente, una de las concursantes apretó el botón para responder y lanzó: “calzoncillos”. Entonces, la conductora aprovechó la oportunidad para contar, en pleno programa, que un periodista muy famoso solía hacer el noticiero en paños menores. “Hay un mito, no sé si es verdad pero acá…un conductor muy famoso, lo hacía en un noticiero. Acá los camarógrafos me dicen que es verdad”, manifestó Naza. “¿Es verdad?”, la comunicadora quiso saber al respecto. Detrás de cámara, muchos testigos afirmaron la veracidad del rumor.

Naza Di Serio pasó un momento incómodo en El Trece: "Falleció"

El mal momento comenzó cuando la conductora despidió a la familia Apes y se quedó con los Saldaña, los ganadores de uno de los juegos finales del día. "¡Cómo lo dieron vuelta, por favor!", los felicitó, ante el griterío de los que habían vencido a modo de celebración. "Es el último (desafío) igual este, pero yo no tengo problema, por mí vení todos los días", insistió la modelo e influencer, a pura buena onda con los participantes.

Sin embargo, en dicho momento llegó el momento incómodo, cuando ella le dijo a una de las concursantes: "¡Muy bien tu jefe, mandale un beso!". No obstante, la respuesta de su interlocutora fue demasiado inesperada, ingrata y triste: "No, falleció... Le mandamos un beso al cielo, ¡un genio!".

Luego de que transcurrieran unos segundos en silencio, comenzaron a escucharse las risas tanto detrás de las cámaras como en la misma parte del estudio que estaba saliendo al aire. En tanto, "Naza" di Serio se tapó la cara con el cartón en el que lleva anotadas las preguntas y se dio vuelta a pura sonrisa.

"Ok... ¡Un genio el jefe! Dios lo tenga en la gloria", se defendió como pudo, aunque no podía aguantar la tentación. "Sí, fue mi tutor de tesis", le contestó la participante. "¿Quién viene ahora a jugar conmigo? ¡Ay, no puedo más, estoy tentada! ¿Para qué preguntás? ¡No tenés que preguntar!", se retó a sí misma la conductora. "No pasa nada si preguntás, ´Naza´", quiso consolarla otra de las competidoras que estaba presente. "No, no, está bien... Menos mal que no le pegó la muerte del jefe, porque imaginate que ¡pam!", cerró Nazarena, a modo de broma.