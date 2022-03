Naza Di Serio sorprendió en El Trece con una revelación sobre su infancia: "Muy frustrante"

Nazarena Di Serio, locutora de El Trece, impactó con una fuerte confesión de lo que le pasó en la vida hace varios años.

Nazarena Di Serio fue una de las revelaciones de la televisión argentina en 2021. Si bien comenzó como "la chica del clima" en El Trece, poco a poco fue ganando terreno y hasta llegó a reemplazar a Darío Barassi al mando de 100 argentinos dicen, uno de los programas más exitosos del canal. Además, la joven se destaca por revelar al aire algunas situaciones que vivió en su vida privada y que la marcaron a fuego para siempre. Después de haber contado que tiene problemas para pronunciar algunas palabras, ahora sorprendió al decir que de chica iba a pedir comida junto a su madre.

Naza Di Serio impactó en El Trece con una fuerte revelación sobre su infancia

La locutora e influencer de 29 años ahora trabaja en Mediodía noticias y se sinceró en el estudio ante la atenta mirada de los conductores Sandra Borghi y Luis Otero. Todo comenzó cuando debatían acerca de los precios actuales de la comida y leían en vivo algunos mensajes de los televidentes acerca de cómo hacían para afrontar los gastos del día a día.

Entonces, Nazarena tomó la palabra y contó: "¿Sabés otra cosa que se hace y de hecho, no me da vergüenza decirlo? Cuando era chica lo hemos hecho con mi mamá... Es ir a las panaderías cuando cierran, que sale la gente de la panadería y justamente empiezan a dar el pan, las facturas, las cosas que no pueden vender al otro día porque ya no es más fresco".

Mientras el resto del panel la miraba porque le llamaba la atención lo que "Naza" Di Serio estaba explicando, ella continuó: "Todo nos costó mucho. Mi mamá laburó toda la vida para darme lo mejor que podía. Hacía changas, limpiaba casas por hora". "Después, en un momento, nos pusimos a vender juntas sahumerios por la calle", repasó de la época en la que apenas tenía doce años.

"Mi mamá siempre priorizó mi estudio. Además, yo comía en el comedor de la escuela porque no había plata en casa", profundizó la joven. Por si fuese poco, añadió que siempre vio a su madre "remándola un montón" porque vivían "en una casa normal, sin lujos" y amplió: "Las vecinas me pasaban útiles y ropa que no usaban".

La emoción de Naza di Serio al recordar su infancia.

Naza Di Serio reveló cómo empezó en la televisión

Para brindar más detalles aún, la locutora rememoró que tuvo "la suerte de hacer un bolo en Chiquititas (Telefe) a los cinco años". Incluso, admitió: "Me encantaba el programa. Estudiaba teatro y me empezó a representar Ana Pechmann. Pero en un momento se empezó a complicar, era duro ir de casting en casting. No sólo por el viaje, sino que no era elegida y era muy frustrante. Así que paré con eso".

Además, Di Serio recordó que ella "encima en el cole no encajaba" y agregó: "En los recreos me la pasaba estudiando textos o algún guion y siempre estaba sola. No sé si es bullying la palabra, pero mis compañeras me hacían vacío. Hasta que en taekwondo conocí a Yanina, la que es hoy una de mis mejores amigas. La cosa es que me cambié a su curso en la escuela y ahí conocí a Muni, otra gran amiga".

Sin embargo, en la actualidad pudo cumplir su sueño y así lo expresó: "Siempre quise trabajar en El Trece porque me gustaba el canal, me entretenía. Iba a la puerta y le dejaba el currículo a los de seguridad. ¡Re pesada! Y a la par, empecé a mandar por LinkedIn (red social para buscar empleo) a todos los que trabajaban en Artear".

"Hasta que un día me respondió (Ricardo) Ravanelli, productor general de noticias, que hoy es director de noticias", detalló "Naza" Di Serio. "Me comentó que había un lugar para dar el pronóstico del tiempo en Arriba Argentinos. Me acuerdo que le dije 'no sé cuál es el este y el oeste, no sé nada, pero si hay que hacerlo, estudio y lo hago'. Y así empecé. Era el 2016. Entraba a las cinco y media de la mañana", completó.

Quién es Naza Di Serio

Es una locutora e influencer de 29 años que brilla en la tele y en Instagram, donde tiene más de 210 mil seguidores. Allí, además de difundir su trabajo, también aprovecha para hacer publicidades, vender artículos, modelar y apuntarle a la audiencia joven.