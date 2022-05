Natalia Oreiro defendió a Facundo Arana tras la denuncia de Romina Gaetani

La actriz se pronunció en sus redes sociales y compartió una foto con su excompañero de Muñeca Brava y Sos Mi Vida. Natalia Oreiro ya había mostrado su defensa a Facundo Arana con un me gusta en Instagram.

Natalia Oreiro se pronunció en su cuenta de Instagram en defensa de Facundo Arana tras la denuncia que Romina Gaetani soltó en su contra en televisión. La actriz de Botineras afirmó que su colega habría tenido actitudes agresivas en el ámbito laboral y Oreiro no dudó en revelar su versión.

La intérprete de Tu Veneno solo subió a la sección de historias una imagen donde se la ve abrazada a Arana y lo etiquetó. De esa manera, la celebridad volvió a mostrar su apoyo a su excompañero, después de haberlo hecho con un me gusta a una publicación de Connie Ansaldi en defensa del actor.

Facundo Arana y Natalia Oreiro protagonizaron telenovelas icónicas como Muñeca Brava (1998 y 1999) y Sos mi vida (2006-2007), por lo que la defensa de la actriz y cantante a su colega es una de las más significativas. Además de la uruguaya, varias artistas hicieron posteos en sus redes a modo de defensa de Arana.

"Contar hace más de 20 años con tu amistad, es un privilegio. A mi no me van a contar como sos. Ni que clase de ser humano habita en lo más profundo de tu alma y corazón. No me van a contar que batallas propias has librado ni las que has ganado para otros", escribió Connie Ansaldi en un posteo en el que compartió dos fotos junto con Arana. Y agregó: "De tus imperfecciones propias de la naturaleza del ser creado y de tu búsqueda de armonía y paz. Toda tu vida es un reflejo de esto. Y si esperan que seas perfecto, espero que tengan esa misma vara para juzgarse a si mismos, porque la vuelta del destino suele cobrarle caro a los que pecan de justos".

Mariana Genesio Peña, Mercedes Funes y Sabrina Garciarena también se pronunciaron a favor del actor en sus redes sociales. "Solo paso por acá para recordarles que Facundo Arana es de los compañeros de trabajo más respetuosos y cariñosos que conocí. Nadie me pidió que cuente esto. Y no voy a dar ninguna opinión de nada. Me dieron ganas de contar esto porque lo siento. Facundo es una gran persona", escribió Genesio Peña, quien interpretó a la pareja central de la serie Pequeña Victoria junto con Facundo Arana.

La denuncia de Romina Gaetani a Facundo Arana

Gaetani estuvo como invitada en LAM y, al ser consultada sobre Arana, lanzó fuertes declaraciones sobre su relación con el actor. "Tuve situaciones no gratas con Facundo porque me encontré con cierta violencia de su parte dentro de la novela que hacíamos que no estuvo buena. Que alguien te diga ‘si fueras hombre, te cagaría a trompadas’ es un montón, ¿no? Yo en ese momento quedé medio en shock", sostuvo la actriz. Además, reveló que en una sesión de fotos Arana le habría dicho en el oído: "Todo porque sos una puta falopera".