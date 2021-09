Nancy Pazos reveló el insólito regalo que le hizo Jorge Lanata para seducirla: "No sabía que hacer"

Nancy Pazos llamó la atención en vivo en Flor de equipo con el recuerdo de un regalo que le hizo Jorge Lanata hace muchos años.

Nancy Pazos sorprendió en Flor de equipo (Telefe) cuando reveló un obsequio que le hizo Jorge Lanata hace muchos años. "Me regaló un peluche gigante", recordó en el programa que conduce Florencia Peña mientras la invitada Graciela Alfano respondía a la habitual sección del "Verdadero o falso" y contaba diferentes anécdotas.

"No sabía que hacer pero no logró nada", arrancó a contar Nancy Pazos, dando a entender que el regalo del operador mediático de Clarín tenía una intención seductora. Y agregó: "En mi cumpleaños me regaló un peluche gigante, que no pude llevar a casa porque ya estaba con alguien, y mi primer perfume francés".

"¿ Ah sí? No lo veo muy regalador de peluches", respondió Flor Peña, que lidera el ciclo que se emite de lunes a viernes desde las 11.30 hasta las 13. Entonces, el resto del panel integrado por Marcelo Polino, Paulo Kablan, Analía Franchín y Noelia Antonelli se rieron y prefirieron cambiar de tema rápidamente.

Nancy Pazos vs. Jorge Lanata

Sin embargo, la relación entre ambos está muy lejos de ser la mejor: en marzo de 2020, la presentadora televisiva de 53 años destrozó al comunicador luego de una revelación sin filtro de él en Confrontados (El Nueve), cuando aseguró: "Una vez, yo esto nunca lo conté, entramos a una mueblería que hay en la calle Arenales, circunstancialmente nos encontramos con Nancy en la puerta. No es por nada, pero yo soy un poco más popular y conocido que ella. Nancy entró como si fuera Elizabeth Taylor al lugar y empezó a mover los brazos de una forma… ¡Pará un poco, nena! Ella es así. No está bueno creértela cuando no sos nadie".

Entonces, ella le respondió en LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece): "Me costó muchísimo acordarme en qué momento nos habíamos cruzado. Yo no podría comprar en ese lugar ni mucho menos... Jorge, estás grande. Se te nota, te volviste un conservador del Conurbano, es lo peor que te podía pasar. Sos un horror. Eras el tipo al cual realmente todos admirábamos cuando llegamos a esta profesión y te convertiste en esto que sos hoy, que es realmente patético. Así que un besito en la frente, que vos botox no te ponés".

Luego de haber recordado al aire que trabajaron juntos en Página 12, Nancy Pazos se dirigió a Lanata nuevamente: "Yo reconozco que sos mucho más conocido que yo, pero no hace falta decirlo tantas veces. Tenés un problema de inseguridad a esta altura de las circunstancias... La verdad que me quedo con el recuerdo del Jorge que conocí en aquella época. Fue uno de los primeros tipos que me dio una oportunidad".

Y profundizó con dureza: "Él en esa época la perseguía a Margarita, su secretaria. Le tiraba tazas por la cabeza cuando no le gustaba algo. La verdad que en ese momento fue un tipo súper importante. Yo siempre conté que mi primer perfume francés me lo regaló él y ahora estoy pensando: ¿no será alguna facturita por no haber logrado nunca llegar a ningún lado más intimo?".

Para cerrar, Pazos fue más fuerte todavía: "Una persona que tuvo que atravesar los momentos feos de salud que el atravesó, que alguien le donó su riñón para que él después le faltara el respeto a esa memoria y siguiera fumando como lo hace, no me parece bien. Sé que es un vicio, pero eso habla de su egoísmo en la vida, porque cada vez que le pasa algo su familia sufre".

Nancy Pazos y Jorge Lanata, una historia de amor y odio en la televisión.

Entonces, Lanata contestó otra vez y sentenció: "Cuando me pasó todo eso del trasplante vino Nancy a mi casa con buena onda y preocupada por lo que me pasaba, a decirme que comprara un riñón en Bolivia. Por supuesto nunca se me ocurrió considerar esa posibilidad, pero es interesante el recuerdo, ya que Nancy recuerda otras cosas de nuestra vida en común".