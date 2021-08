Nancy Pazos explotó contra Mauricio Macri y lo destrozó: “Nos miente”

La periodista no tuvo escrúpulos para desmentir al ex presidente después de una manipuladora enunciación sobre el endeudamiento del país.

Nancy Pazos se expresó en un reciente editorial sobre un discurso engañoso que Mauricio Macri planteó en una entrevista, sobre el endeudamiento del país. La periodista fue contundente en su descargo y desenredó las previsibles tácticas del ex presidente para tapar la extraordinaria deuda externa que le dejó al país, con el irrisorio préstamo que le pidió al Fondo Monetario Internacional.

“Hablemos concretamente de qué está pasando en términos políticos en estos días en Argentina. Mauricio Macri dio un reportaje, mejor dicho, un monólogo, a un programa de televisión y habló de varios temas, pero enfatizó específicamente en mostrarse con su propia versión respecto al endeudamiento externo de la Argentina”, comenzó su editorial Pazos, en su ciclo radial Ruleta Rusa.

Luego, la exesposa del Vice Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, continuó con su discurso crítico hacia el empresario que gobernó durante cuatro años el país. “Él alega que se endeudó, pero que si uno compara sus números con el endeudamiento interno del actual gobierno, la aceleración del mismo en estos últimos meses es mayor. Este juego de palabras, este mezclar peras con manzanas que ha hecho Macri es alarmante. En rigor, nos miente”.

“La verdad es que la deuda externa argentina que se ha generado durante el gobierno de Macri fue tan letal que ni el propio organismo que emitió esa deuda, el FMI, hoy está en condiciones de sostenerla demasiado”, siguió la periodista y remató: “Le resultaría muy difícil justificar el nivel de endeudamiento que generó en Argentina durante la época de Macri, en tan poco tiempo y sin nada a cambio real. Se endeudó al país en un contexto donde no había ningún indicador que le diera lugar a semejante nivel de endeudamiento”.

Reflexión moral de Pazos sobre la actitud de Macri

“Esto sigue siendo barro en la política, porque nosotros, como argentinos, nos merecemos por lo pronto saber la verdad. Para mucha gente, no importa que Mauricio Macri nos haya endeudado de determinada manera, siguen pensando en las supuestas inversiones que él va a traer a la Argentina las inversiones que en sus primeros cuatro años no vinieron”, expresó Nancy Pazos y remató, indignada: “No quiero que me tomen como idiota y que me mientan de esa manera en la cara, porque Macri mintió. Mintió. Nosotros como pueblo no podemos partir de mentiras para sacar nuestras propias conclusiones. No es lo mismo endeudarse con un banco extranjero o con el Fondo que con el Banco Central, que es una acción que queda en casa, es como pedirle plata a tu familia”.