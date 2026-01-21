Nancy Pazos finalmente se pudrió de Mariana Brey y reveló lo que muchos sospechaban: "Tolerar"

Nancy Pazos finalmente se pudrió de Mariana Brey y reveló lo que muchos sospechaban.

En plena temporada de negociaciones televisivas para el 2026, Nancy Pazos encendió una vieja interna de Telefe. Mientras discute su continuidad en A la Barbarossa, la periodista no tuvo filtro al blanquear las condiciones económicas que impuso en el pasado, lanzando un dardo venenoso contra su compañera Mariana Brey.

Al ser consultada sobre cómo maneja sus arreglos laborales, Pazos fue brutalmente honesta sobre la dinámica del programa. "Cuando ingresó Brey al programa, yo canjeé tolerar a Brey por más plata. Fue lo que me dieron por trabajo insalubre", disparó en diálogo con Sálvese Quien Pueda, por América TV.

Lejos de polemizar desde lo personal, Nancy Pazos llevó la discusión al terreno financiero, dejando en claro que su profesionalismo tiene un precio. "Si hablo en términos profesionales, cada uno pone sus condiciones. Lo que más negocio tiene que ver con el dinero. Uno vale lo que le pagan", sentenció.

Y agregó una frase que resume su postura pragmática: "En la medida que me respeten lo que valgo, para mí no tengo ningún problema. Todo el resto se negocia".

Nancy Pazos finalmente se pudrió de Mariana Brey y reveló lo que muchos sospechaban.

El otro requisito clave

Más allá del extra por Brey, Pazos también puso sobre la mesa sus exigencias horarias para firmar este año. La periodista busca mantener un esquema laboral reducido que le permita estar lejos de la Capital varios días. "Cinco días por semana no trabajo, los viernes no vengo a la Ciudad de Buenos Aires hace siete años. Este último año logré, además, no venir tampoco los jueves", detalló la periodista.