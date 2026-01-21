Nancy Dupláa se pudrió y humilló en vivo a Eduardo Feinmann: "Todos ya sabemos"

Nancy Dupláa se pudrió y humilló en vivo a Eduardo Feinmann.

La guerra mediática entre Nancy Dupláa y Eduardo Feinmann escaló a un nivel personal sin retorno. Luego de que el periodista atacara duramente a Luca Martin, hijo de la actriz y Matías Martin, cuestionando su educación y hablando de "malos ejemplos" maternos, la actriz decidió romper el silencio en Puroshow con una respuesta lapidaria.

Visiblemente molesta, pero firme en su postura de no darle entidad en el terreno del debate, Dupláa fue tajante al definir al conductor de LN+. "No le voy a responder cuando todos ya sabemos que es una basura", disparó sin filtros, dejando en claro que el ataque a su hijo fue la gota que rebalsó el vaso.

La actriz analizó la saña con la que Feinmann se dirige a ella y no dudó en etiquetar su comportamiento. "Es un misógino, claramente. Se mete específicamente conmigo. Insisto, no voy a pelear con él, pierdo; no tengo nada para ganar ahí", explicó, bajándose del ring de la confrontación directa pero marcando su desprecio ético.

Luca Martin junto a sus padres, Matías Martin y Nancy Dupláa.

La importancia del discurso de Feinmann

Más allá del insulto, Nancy Pazos reflexionó sobre la responsabilidad que conlleva tener un micrófono masivo y el mensaje de odio que, según ella, baja el periodista. "Es muy importante un medio de comunicación, vital diría. Llega a un montón de gente que está esperando y escuchando", sostuvo.

Para cerrar, le dejó un deseo cargado de ironía: "Qué bueno sería que él pueda cambiar su discurso y hacerlo un poco más en paz".