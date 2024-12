Nació la segunda hija de Marley: asi luce Milenka en la primera foto con el conductor

El conductor compartió una imagen que despertó todo tipo de reacciones.

Marley es uno de los conductores más exitosos de la televisión argentina y su nombre resonó en el ambiente del espectáculo por un emotivo momento. Es que nació Milenka, su segunda hija, por lo que utilizó sus redes sociales para realizar un emotivo posteo acompañado de una foto con la hermana de Mirko.

En la noche del jueves 26 de diciembre, Marley aterrizó en Oklaoma, Estados Unidos, donde la madre subrogante residía y estaba por dar a luz a su segundo hijo. Finalmente, la niña, de nombre Milenka, nació sana en un hospital de la mencionada ciudad norteamericana. "Y se agarra fuerte antes de arrancar esta aventura", expresó en primera instancia el conductor en la imagen que publicó en su cuenta de Instagram.

"Al igual que Mirko se adelantó y también empecé todo, apenas aterricé", agregó Marley. En esta misma línea, detalló cómo fue el parto de su hija, quien nació pasadas las cuatro de la madrugada del viernes 27. "Kasandra fue lo más y estuvo muchas horas de pujar. Y nació Milenka, a las 4.03 am hora local. No dormí nada desde que aterricé y ahora menos, pero estoy feliz", indicó. En la imagen publicada, se puede observar su mano agarrando la de la beba recién nacida y el posteo se llenó de mensajes hacia el conductor de 54 años.

Marley confesó lo que pasó con de Santiago del Moro: "Hace años"

Marley rompió el silencio y reveló la verdad de lo que pasó con Santiago del Moro en medio de las especulaciones. El famoso conductor se cansó de los rumores y decidió enfrentar los dichos de un mal vínculo con su colega revelando el trasfondo de su "distanciamiento".

En Socios del Esepctáculo, ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, hablaron sobre el supuesto enfrentamiento entre ambas figuras de Telefe antes de mostrar una nota que el propio Marley dio con el programa. "Hace años que venimos hablando de la guerra entre Santiago del Moro y Marley", empezó por introducir Pallares. Luego, sumó para introducir la nota: "Ambos la han negado. Pero, desde que del Moro llegó a Telefe, siempre hubo una ríspidez porque el conductor más importante siempre había sido Marley".

Entonces, la nota empezó con Marley hablando del poco éxito de Survivor, expedición Robinson por el cambio de horario que hubo: "Me pareció injusto. Si lo hubieran mantenido en el horario original se hubiera obtenido otro resultado. Pero, la realidad, es que esa locura del rating afecta al programa". En este marco, empezaron a consultarle por el estrellato de Del Moro, quien antes de empezar a trabajar en el canal aseguró que "quería ser el Marley de Telefe".

Sobre este tema en particular, Marley aclaró: "Él, cuando entró al canal me llamó y me dijo: 'Quería avisarte'. Le dije: 'Todo bien, perfecto'. Esa fue toda nuestra conversación. Después, un día me invitan a ¿Quién quiere ser millonario? (NdR: programa que conducía Del Moro). Yo fui y remé un programa de una hora y media. Fue una hora y media en el que el único participante era yo". Incluso, sumó: "Cuando termina el programa, él mira a la cámara solo y se va. Y yo dije: 'No me saludó, qué raro'. Yo pensé que tal vez se había ofendido por algo que había dicho durante esa nota".