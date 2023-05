Muy cerca de Rusherking: la venganza de Wanda contra La China Suárez

Se filtraron imágenes del acercamiento de Wanda Nara a Rusherking, justo después de su separación de Mauro Icardi.

Wanda Nara fue vista demasiado cerca de Rusherking, el ex de "La China" Suárez, en un evento nocturno y a la vista de miles de personas. La foto fue tomada en la fiesta Bresh, en la que también estuvieron presentes varias figuras de la farándula, y generó un enorme revuelo entre los seguidores de la empresaria, quienes se preguntaron si se trataría de una venganza contra Suárez.

Wanda parecería estar disfrutando al máximo de su soltería tras haber confirmado su separación de Mauro Icardi, con quien comparte dos hijas. La empresaria no solamente fue vista junto a Rusherking, sino también a Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano (Telefe). Tras la filtración de estas imágenes, muchos usuarios de las redes sociales se preguntaron si Wanda estaría interesada en ellos.

La cuenta de Instagram Gossipeame, que se encarga de difundir información sobre famosos, publicó imágenes de la noche. “El fin de semana pasado salió en todos los portales que el primo estaba con 'La China'; acto seguido, Wanda Charla con 'El Primo' (y con un tema de L-Gante de fondo) y sale en todos lados que habría algo entre ellos... Y de paso, ‘mojada de oreja’ que en la charla también estaba Rusherking. Ahora digo, mucho blablablá por redes, pero se tienen espalda con espalda y nada”, posteó "Pochi", la dueña de la cuenta. En la foto, se puede ver a Wanda conversando con Marcos, mientras a su lado aparece Rusherking.

En otra de las imágenes, se podía ver que "La China" también estaba cerca, rodeada de su grupo de amigos. Cabe destacar que, justo aquella noche, Wanda había publicado un video de sí misma cantando eufóricamente la canción Soltero Hasta la Tumba, de El Reja, celebrando que ya no tiene ningún compromiso con Icardi.

Wanda Nara junto a Rusherking en la Bresh.

La supuesta amante de Mauro Icardi rompió el silencio

Cande Lecce, modelo e influencer, publicó un video en sus redes sociales en el que aseguró haber sido la amante de Icardi durante varios meses. En su descargo, la joven explicó que salió con el futbolista del PSG durante varios meses, hasta que se terminó enamorando de él. “Si quieren juzgar a alguien que se enamoró, me pueden juzgar tranquilamente, me enamoré. Yo a esa persona la conocí en octubre del año pasado, fuimos intercambiando me gusta y empezamos a conversar”, comenzó.

Y agregó que, en determinado momento, Mauro la bloqueaba y la desbloqueaba, apareciendo y desapareciendo de su vida, como si nada hubiese pasado. "Me sentí muy triste, la verdad, porque estás teniendo charlas con alguien y de repente pasan todas estas cosas. Me sentí mal cuando vi todo en la tele, me sentí vulnerada, que me había estado boludeando”, cerró la joven.