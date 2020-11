La muerte de Diego Armando Maradona significó un baldazo de agua fría para todo el planeta. Pero, sobre todo, para aquellos que lo tuvieron muy de cerca y que forjaron una gran amistad. Sergio Goycochea fue uno de los que conoció, a la perfección, al genio del fútbol mundial. Si bien compartieron equipo en el Mundial de Italia '90, certamen en el que fueron subcampeones del mundo, también compartieron grandes momentos con la familia. En pleno programa de la TV Pública, el exarquero brindó un sentido testimonio y rompió en llanto.

Luego de que emitieran algunas imágenes del programa que Maradona condujo en El Trece, llamado La Noche del 10, entre lágrimas, Goycochea manifestó: "Es todo muy reciente y shockeante. Me acuerdo de su programa porque fue una de las tantas cosas que viví al lado de Diego. Fue en el 2005, vino con toda la energía, disfrutando ese momento de su vida".

Además, el exarquero recordó algunos de los momentos que vivió junto al Diego: "Es muy difícil expresarlo con palabras, son muchos años y muchas cosas vividas. Fuimos compañeros de Selección, compartimos momentos con la familia. Es muy difícil expresar todas las cosas que uno puede sentir de lo que vivió con Diego. Siempre, cuando uno tenía la oportunidad de tenerlo a su lado, tenía un gran carisma y ponía cualquier cosa a sus pies. No lo puedo creer".

"Tenía una luz de ídolo y ponía cualquier cosa a sus pies, desde lo deportivo y desde un montón de cosas. Duele en el alma. Más allá del afecto, era muy joven y tenía mucha vida por delante. Uno siente que se va un pedacito de su vida. Viví un montón de cosas con Diego", añadió Goyco, quien no pudo hablar mucho más del tema porque su voz se entrecortaba.

El testimonio de Alberto Fernández tras la muerte de Diego Maradona:

El presidente de la Nación Alberto Fernández dialogó con TyC Sports y lamentó la muerte de Maradona: "Siempre rescato lo genuino de Maradona. No elegimos vivir como puede y le cargaron la mochila de que tenía ser el ejemplo de todo. Y es un hombre que nos llegó de alegrías. No tenemos recuerdos tristes con Diego. No termino de caer sobre lo que pasó. Diego va a ser uno de esos personajes que nunca se mueren. ¿Con qué autoridad moral alguien podía decir algo de Diego?. Es el día de hoy que seguimos viendo el gol a los ingleses y nos seguimos conmoviendo. ¿Qué más podemos pedirle?".