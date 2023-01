Moria Casán reivindicó su foto en bikini y apuntó contra las críticas: "Pise una milanesa y orgasmeé"

La vedette reaccionó a la repercusión de una foto suya en la playa y se mostró empoderada. Moria Casán reivindicó los cuerpos reales en sus redes sociales.

Moria Casán reaccionó a las críticas recibidas por ponerse una bikini a su edad y explotó en las redes. Una usuaria de Twitter fulminó a la diva por mostrar su cuerpo y compartió una foto donde se vio a la ex jurado de Bailando por un sueño con un diminuto traje de baño.

"Hello amores, me llaman para bancarme porke me muestro en bikini diminuto. Aclaro ademas el tajo que se me ve arriba de mi pelvis es mi tatoo predilecto, mi cesarea, y la playa es La Bristol. Grasa + celulitis + cesarea = libertad", escribió sin tapujos la diva tras la viralización de esa imagen. Y sumó: "El soutien es de lenceria ,y el bikini un Moschino autentico, no de Senegal. Thanks for mostrarme, amé La Bristol, gente anticareta, cuando fui al mar pise una milanesa y orgasmeé".

Casán le respondió también de manera directa a la usuaria Sole Mari, quien la cuestionó por usar bikini: "Tápese y ubíquese como lo que es. Una mujer mayor". Moria fue lapidaria con ese comentario y soltó: "Me amo tapate vos imbécil que gastas una picture en mi".

"Ahora, tampoco creo el interés genuino de los medios en mi defensa, es para justificar el morbo de mostrarme porque la twittera que no se quién es. Solo dijo que me tape, así que easy amores, no me siento atacada, asi que no se molesten en defenderme", soltó Moria luego en alusión a los canales que aprovecharon este escándalo para alimentar el morbo.

La reflexión de Gabriela Cerruti ante el escándalo de Moria Casán

La portavoz del Gobierno se expresó en su cuenta de Twitter sobre las respuestas de Casán y enunció: "Tape sus juicios y sus prejuicios, amiga. Es muy de mujer menor opinar sobre el cuerpo de las demás. Y mucho más menor aún es creer que hay edad para la libertad, el placer o el disfrute de la vida. Gracias, Moria, por tu libertad. Te banco mucho".