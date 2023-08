Moria Casán prendió la lengua karateca y desafío a los que odian al país: "Olor a caca"

Moria Casán destrozó a los argentinos que detestan a su propio país y le demostró su apoyo a Sergio Massa.

Moria Casán estuvo presente en la campaña de Unión por la Patria, lugar al que asistió para brindarle su apoyo a la fórmula integrada por Sergio Massa y Agustín Rossi, y aprovechó para hacer un furioso descargo contra quienes odian Argentina. Fiel a su estilo, la exvedette apuntó contra aquellos argentinos que dicen vivir en "un país de mierda" y elogió al ministro de Economía, a quien describió como "el escultor de la Argentina que se viene".

En aquel evento, estuvieron presentes varios intelectuales y figuras de la cultura y la farándula. Mientras algunos personajes, como Susana Giménez, manifestaron su apoyo a Juntos por el Cambio, otros como Casán dejaron en claro que apoyarán a Unión por la Patria. Al ser entrevistada en plena campaña, Moria lanzó un contundente mensaje contra los argentinos que desprecian su propio país.

"Me pareció muy ameno el encuentro y adoré estar. Y bueno, aguante Argentina, aguante mi país, aguante los argentinos. Amo mi país, nunca me tuve que ir de mi país porque mi país me dio todo. Yo me envuelvo con la bandera porque mi país me dio todo", comenzó la diva.

En este sentido, aclaró que la única vez que dejó al país y es fue a vivir a Europa fue cuando viajó para acompañar a una expareja durante un año. "Pero después, siempre, desde hace 50 años, que me hice famosa y me abrazaron los argentinos, amo profundamente este país y estoy orgullosa de ser argentina", sumó.

Acto seguido, soltó su famosa lengua karateca: "Y a los que dicen que este es un país de mierda... Qué olor a caca despiden ustedes, váyanse, mi amor. Si estás trabajando en un país que te parece de mierda, ¿por qué no te vas a la mierda?". Y en referencia a la nueva canción que grabó con Lali Espósito, en la que incluyó su icónica frase, concluyó, mientras hacía el gesto de fuck you: "¿Quiénes son? No sé quiénes son, poné la de Lali. ¡Numeral, ¿quiénes son?!".

Las sugerencias de Moria Casán para Sergio Massa

Por otra parte, Moria soltó una serie de sugerencias para el nuevo candidato a presidente. "El David de Miguel Ángel fue hecho sobre un pedazo de mármol rajado, con una grieta. Cualquier escultor de esa época le parecía imposible hacer eso. Sin embargo, él lo agarró e hizo una de las maravillas del mundo. Por eso, Massa es el escultor de la Argentina que se viene", señaló.

En tanto, aseguró que conoce sus valores "como padre, como hijo, como marido y ahora como yerno, que es un amor" y se refirió a él como "un hombre súper afable, de grandes valores, muy amante de su país". "Yo conozco la brillantez, él está blindado. Yo le digo, vos tenés que enfocarte en vos. La sugerencia, yo no doy consejos porque no tengo la sabiduría ni soy quién para darlos", remarcó.

Y confesó cuál fue la respuesta que le dio a Massa, cada vez que se le acercó a pedirle consejos: "Algunas veces, Sergio me pregunta cosas y le digo: 'Mirá, yo tengo un modus operandi, un modus vivendi, que es la pirámide de vaselina: que no te enganches ni con lo bueno ni con lo malo, enfocarte en lo tuyo y siempre para adelante'".