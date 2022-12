Moria Casán aniquiló a Fátima Florez con su lengua karateca: "Ridícula"

La diva cruzó a la imitadora Fátima Florez en medio de su participación en el magazine Socios del Espectáculo y provocó un momento de tensión al aire.

Moria Casán volvió a la carga y sacó a ejercitar su lengua karateca contra Fátima Florez. Molesta por la participación de la imitadora en el magazine Socios del Espectáculo (El Trece) "La One" arremetió con chispeantes mensajes que provocaron tensión en el estudio.

El cruce explosivo se generó cuando Rodrigo Lussich leyó al aire los mensajes de texto que le dejó Moria dirigidos a Fátima, quien se disponía a irse del estudio: "Registró su nombre con una empresa, así que hay que monetizar el uso. Dice que le vas a tener que pagar por usar su nombre. Dijo 'tendrá que dejar una limosnita'". Dicha la fuerte advertencia, la imitadora contestó con un picante: "Moria, dejate de joder, andá a laburar y ganate la plata".

"Moria es buscona y como estábamos hablando mucho de Mirtha Legrand y Susana Giménez, ella se pone celosa. (…) Le puedo cambiar una letra, y ya es Moira", agregó Florez. Acto seguido, Lussich sumó más palabras de "La One", quien reforzó su dura advertencia: "No creo que me haga en su nuevo show. Pero siempre dice que usa mi imitación para descansar, porque ahí trabaja el público. Si me llega a hacer tendrá que dejar una limosnita".

Furiosa, luego de que Fátima soltara una afilada chicana, la diva soltó su lengua karateca y dio su estocada final: "¿Me manda a laburar a mí? ¡Ridícula! Se descompuso. Lo vi. Estábamos mirando con una amiga, que cuando #Axila me mandó a laburar, dijo 'qué dijo esta black'. Atrás mal. Me hace mal la voz, es de los años 80', ahora tengo voz nasal, tipo congestión orgásmica".

"Muero con el descoloque. Que se relaje y que Norbertito (en referencia al marido) pague. Mejor que no me haga y vaya por el outlet actual", cerró la actriz, haciendo uso de su habitual sarcasmo.

Moria soltó la lengua karateca contra Daniela de Gran Hermano: "Parpadear mugre"

Por medio de su cuenta de Twitter oficial, la diva habló sobre el reality show y disparó de lleno contra el otrora interés amoroso de Thiago, de Gran Hermano. "Me ofrezco a limpiar las pestañas #ModoTecho de DANIELA, va a terminar sin visión de tanto parpadear mugre", escribió Moria. "En esas lashes hay de todo, miguitas, líquido, etc", agregó Moria Casán, conocida por su relampagueante lengua karateca.