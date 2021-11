Morena Beltrán se metió en la polémica entre Wanda Nara y Mauro Icardi: "La intimidad"

Morena Beltrán se refirió al escándalo que rodea a Mauro Icardi y Wanda Nara, y realizó un picante comentario que causó sorpresa en la farándula argentina. El testimonio de la periodista de ESPN.

Morena Beltrán volvió a dar que hablar en la TV argentina. En esta oportunidad, no se trató de un tema que involucra al fútbol. La periodista deportiva de ESPN dijo presente en la entrega de los premios Martín Fierro y, tras ser consultada acerca del escándalo que rodea a Wanda Nara y Mauro Icardi con María Eugenia "La China" Suárez, lanzó un picante testimonio que sin dudas dio que hablar.

Durante la gala del pasado martes por la noche, a Morena le preguntaron qué opina sobre el conflicto del delantero de PSG con Wanda y "La China" Suárez, la tercera en discordia. Pese a que al principio intentó mantenerse al margen del conflicto, la panelista de F12 y compañera de Sebastián "El Pollo" Vignolo manifestó: "No tengo una opinión formada. Prefiero que eso quede en la intimidad de cada uno, más allá de que hayan decidido mediatizarlo, pero creo que cada pareja es un mundo".

Por otra parte, acerca de su presencia en la entrega de los Martín Fierro, Morena Beltrán se mostró sumamente feliz de estar presente y de haber sido nominada en el galardón como "mejor labor periodística deportiva". "Es un orgullo enorme. Un reconocimiento a este corto camino que espero que tenga muchos años más y un agradecimiento total", señaló la joven.

Morena Beltrán, periodista de ESPN.

En tanto, la periodista de tan sólo 22 años dejó en claro que siente una gran responsabilidad por trabajar como periodista en un ambiente tan machista como el del fútbol: "Espero estar a la altura, ojalá que las mujeres se sientan contentas y les gusten lo que ven y escuchan. Siempre lo que hago lo hago desde el corazón y con lo que me apasiona que es el periodismo y el fútbol".

Los picantes mensajes que Morena Beltrán recibe por parte de varios futbolistas

En su primera presentación en los Martín Fierro, Morena Beltrán reveló que varios futbolistas de la Primera División le han enviado mensajes para tratar de tener algún acercamiento íntimo. "Creo que nos pasó a todas alguna vez", expresó la periodista de ESPN, sin dar precisiones acerca de quiénes lo hicieron.

De qué cuadro es Morena Beltrán

Pese a que intenta mantenerlo oculto, y mientras ejerce su trabajo se empeña en tener una mirada objetiva del fútbol argentino, Morena Beltrán es hincha de Boca desde pequeña. De hecho, de acuerdo a lo que confesó en una entrevista que le concedió a revista Un Caño, trabajaba en un sitio partidario del Xeneize: “Yo hacía video-análisis, que era algo que no estaba muy de moda, por lo menos en Twitter. Trabajaba para una página llamada Sector Bostero. Tenía que marcar determinados patrones y conductas de un equipo y exponerlas en un video. Estaba bueno, pero me llevaba mucho tiempo. Para analizar un partido, lo veía en vivo, después lo veía de nuevo y ahí empezaba a cortar jugadas. Me llevaba unas cuatro horas”.