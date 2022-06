More Rial y El Maxi enfrentan fuertes rumores de separación: las pruebas

More Rial se estaría separando de "El Maxi", el padre de su segundo bebé en camino: las pruebas que encontró Estefanía Berardi.

Morena Rial despertó fuertes rumores de separación de “El Maxi”, el papá de su segundo bebé en camino. Aunque días atrás le habían preguntado a More si estaba soltera y ella había dicho que no, una nueva pista despertó sospechas entre sus seguidores.

Estefanía Berardi, panelista de LAM (América) que a menudo encuentra primicias revisando las redes sociales de los famosos, descubrió un detalle clave que alimentó los rumores de separación entre More y “El Maxi”. Rápidamente, su descubrimiento se viralizó en las redes y los rumores de separación cobraron aún más fuerza.

“Acá pasó algo: se dejaron de seguir y ella no tiene fotos con él en su muro”, observó la panelista. Por otro lado, Berardi también señaló que More publicó varias frases de despecho en sus redes, tal como lo había hecho durante su separación anterior.

Historias de Estefanía Berardi sobre la separación de More Rial.

Historias de Estefanía Berardi sobre la separación de More Rial.

“Sube frases así desde hace bastante”, enfatizó la panelista. Entre todas esas indrectas, una frase en especial llamó la atención: “Todo logro empieza con la decisión de intentarlo”. Hasta ahora, la hija de Jorge Rial no dio ninguna declaración al respecto y está muy enfocada en la espera de su segundo hijo.

Jorge Rial confesó cómo reaccionó al enterarse que va a ser abuelo por segunda vez

Jorge Rial se enteró que iba a ser abuelo por segunda vez a través de Francisco, su nieto de 3 años. La noticia lo tomó completamente por sorpresa e incluso creyó que se trataba de una broma. “Mi papá me miró fijo y me dijo: ‘Es mentira, ¿no?’, y le dije que no, que es verdad, y me empecé a reír porque fue todo muy fuerte. No pensaba contárselo tan pronto, estábamos almorzando, yo quería esperar al postre aunque sea”, relató More.

“Quedó medio como shockeado, porque yo no se lo dije, ese fue el problema. Lo que pasa es que estábamos comiendo y yo le había explicado a mi hijo que va a tener un hermanito y entonces él se lo dijo”, sumó la mediática. Más tarde, Rial fue consultado al respecto y confesó que no se lo esperaba y que “estaba con la guardia baja”.

“Estaba almorzando y de golpe me lo tiraron por la cabeza. Estuve dos días en shock porque fue muy fuerte. Todavía tengo que asumirlo, pero estoy feliz”, reflexionó el conductor. A pesar del factor inesperado, Rial destacó que está muy contento porque “un nieto siempre es bienvenido”.